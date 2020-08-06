ZTD-05兩棲突擊車

最近公開的衛星圖像顯示，解放軍在對岸的沿海城市部署了更多兩棲武器系統，而這意味它們將在「統一台灣」上扮演關鍵要角。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，最近一期《漢和防務評論》刊出的衛星圖像顯示，解放軍在監控台海的東部戰區部署了更多05式兩棲步兵戰車。而ZTD-05兩棲突擊車屬於05式兩棲步兵戰車，是針對中方陸戰隊迅速執行登陸任務而設計。分析指出，05式兩棲步兵戰車有綠色，而不是藍色偽裝，意味它們利署地面部隊。

《漢和防務評論》總編輯平可夫說，解放軍地面部隊想要在對台事務上扮演積極的角色，因為到目前為止，他們不需要火箭軍支援，自身的武器系統就強大得足以攻擊台灣。

Mainland China deploys more amphibious weapon systems in Taiwan mission



Satellite images published in military magazine show Type 05 amphibious vehicles deployed to PLA’s Eastern Theatre Commandhttps://t.co/XVPVStivcd — Andy_Weeble_Weaver⚫🕯️🌍#IconoclasmIsNotHeresy#3½% (@AndrewW66619812) August 5, 2020

而進一步的證據在於，解放軍也為東部戰區地面部隊部署了威力強大，射程達350公里的PCL191新型多管火箭發射系統（MLRS）。平可夫指出，所有的PCL191發射系統能將包括台北在內的整個西台灣涵蓋在射程內。「台灣海峽只有180公里寬，PCL191火箭發射器由於安裝了北斗衛星導航系統，因此能精準地摧毀島上所有的軍事基地和政府建築。」

據《現代艦船》雜誌報導，PCL191是中方以AR3系統為基礎，針對出口開發的模組化發射器。它一次能發射8枚射程達350公里的370mm火箭彈，或是2枚射程為500公里的「火龍480」型750mm彈道飛彈。

(中時新聞網)