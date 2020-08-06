苗栗市八甲茶園土壤肥沃、氣候溫暖濕度高，孕育高品質「貓裏紅茶」，苗栗市農會打響貓裏紅知名度，並傳承傳統製茶手藝。（何冠嫻攝）

苗栗市八甲茶園土壤肥沃、氣候溫暖濕度高，孕育高品質「貓裏紅茶」，苗栗市農會打響貓裏紅知名度，並傳承傳統製茶手藝。（何冠嫻攝）

苗栗市農會振興紅茶產業蓬勃發展，並為突破在地製茶師技術隨著歲月慢慢凋零失傳危機，策畫「貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」作為製茶技術交流平台，帶動在地青年傳承製茶技藝。

苗栗得天獨厚的地理與氣候優勢，成為著名的茗茶之鄉，並以三好茶「東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅」享譽國內外，苗栗市農會打響「貓裏紅」知名度，以一心二葉的精選茶菁和特殊的製茶方式，使茶韻富有前蜜、中果、後回甘的絕美風味，讓人津津樂道。

鑒於傳統製茶技藝人力老化，恐面臨失傳困境，苗栗市農會規畫貓裏紅評鑑競賽將邁入第4個年頭，6日苗栗市農會在八甲茶園規畫為期2天的競賽，苗栗市農會總幹事謝錦明、理事長邱源錦、行政院農業委員會水土保持局長李振洋、台中分局長黃振全、苗栗縣政府副縣長鄧桂菊、農業處副處長陳樹義、苗栗市長邱鎮軍、聯合大學校長李偉賢等人為活動揭開序幕。

競賽邀請產學單位參與製茶，以比賽用手採茶菁開始製茶，並考驗「萎凋、揉捻、發酵、乾燥、交茶」的製作程序。謝錦明表示，競賽著重技術交流，除了讓在地製茶師傅們互相切磋技術、砥礪外，更希望吸引青年學徒們關愛這項傳統技藝，讓好手藝與好品牌能夠繼續傳承下去。

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，「貓裏紅」在短短6、7年之間便名聞遐邇，歸功於中央與地方各單位的努力以及貓裏紅的精製茶藝，她回憶自己曾是參與製茶的小學員，體認製茶的辛勞，十分敬佩老師傅對貓裏紅的堅持。

(中時 )