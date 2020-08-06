新冠肺炎大流行為遊戲產業帶來「疫」外之財，在強勁的Switch遊戲機與「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）遊戲需求帶動下，日本任天堂公司周四宣布上季營業利益暴增428%。

任天堂公布，第一財季（4～6月）營收年增108%，為3581.1億日圓。營業利益暴增428%，為1447.4億日圓，遠優於市場預估的獲利710億日圓。淨利飆升541%，為1064.8億日圓。

該公司成為居家防疫的大贏家，「動物森友會」在第一財季賣出1060萬套，使總銷量達到2240萬套。第一財季Switch遊戲機銷量達到570萬台，其中300萬台為家用／可攜式Switch兩用機，260萬台為去年9月推出的掌上型Switch Lite。

但任天堂仍維持Switch遊戲機全年銷量預測不變，為1900萬台，此前執行長Shuntaro Furukawa曾表示，新冠肺炎疫情帶來的提振是暫時的。

此外，該公司預估全年營收將下滑8.3%，為1.20兆日圓。營業利益估減15%，為3000億日圓。淨利估減22.7%，為2000億日圓。

(時報資訊)