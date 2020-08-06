智易(3596)今日舉辦法人說明會，總經理曾釗鵬表示，在疫情關係下，今年對智易營運來說是很挑戰的一年，第二季每股獲利1.72元，整體來說，第三季營收會勝過第二季、下半年也會比上半年好。

智易第二季營收79.48億元、季成長11%、年衰退6%，單季營業毛利率14.7%，稅前淨利4.76億元、季增加4%、年增加10%，單季淨利為3.22億元，季增加31%、年衰退4%，每股獲利1.72元。

智易上半年累計營收150.91億元、年衰退14%，營業毛利率14.3%，上半年稅前淨利9.32億元、年衰退6%，上半年淨利為5.69億元、年衰退25%，累計每股獲利3元。

總經理曾釗鵬表示，上半年因為疫情關係、衝擊到越南、大陸廠產能，所幸第二季起，大陸疫情趨緩，已經陸續復工，展望下半年，印度、美國、拉美等地區的疫情還是存在，多少對營運還是有影響，預計智易下半年營運審慎樂觀態度。

曾釗鵬表示，從公司角度來看，第三季需求訂單還是非常強勁，營收動能將成長，由7月營收也已經出現回溫跡象，智易7月營收31.94億元，月增加21.91%、月增加5.98%，單月營收為歷年同期新高，8月、9月訂單還可以期待，至於第四季看客戶訂單還在變化，還有持續調整的狀況。

整體來說，智易第三季營收會勝過第二季、下半年也會比上半年好，且因產品的分布也會更均勻，比較不會因為單一地區受到嚴重衝擊。

重點產品上，曾釗鵬表示，以WiFi來說，智易前年底在WiFi 6就導入部分客戶，去年開始大量出貨，今年持續導入新技術，預計在居家上班持續攀升下，會帶動需求。至於5G，延續3G、4G LTE上百萬小基站出貨量，智易不僅在開發產品也是投資技術，智易過去三年一直再增加研發能量，今年儘管疫情還是持續增加，今年相較三年前會增加逾一倍研發的人員配置。

產能配置上，智易去年第二季越南廠已經進入放量，考量到後續需求、美中貿易戰，去年底在越南生廠基地附近已經再承租一塊地，並開始建廠投資，第一期產出會落在明年第四季，到時規模大陸崑山規模，會在看客戶需求做調整。

(時報資訊)