智擎(4162)2019年6月爆發經營權之爭，原總經理兼CEO葉常菁在董事改選失利後選擇離開。接手總經理一職的胡宇方博士說，公司未來有三大營運動能包括安能得產品有機會從胰線癌二線用藥變成一線用藥及二線小細胞肺癌的機會、PEP503積極進行大陸區的授權活動，以及今年底和明年有機會各引進一個新專案，建立完整的產品組合，目前正走在一條正向的道路上，持續深耕台灣生技領域，更快更精準地開發出新的成功專案，將成為一個讓員工甚至全台灣都值得驕傲的生技公司。

胡宇方博士說，自已過去1年主要的工作，仍是以研發產品線擴張為主，而財務目的之產品對外授權為輔。接任後除了穩住董事會及內部人事外，並跑了一趟歐洲與美國，主動拜訪合作伙伴Ispen公司，分享雙方之公司理念與經營想法。過去智擎成功將安能得以2.665億美元安能授權給美國Merrimack公司，但未來要如何在這些基礎上再發揚光大，這是他接手後很重要的使命。

安能得在二線胰臟癌治療效果上已獲證實，胡宇方指出，據合作夥伴Ipsen發表的二線小細胞肺癌及二線胰線癌第一／二期臨床資料，智擎公司樂觀期望該二項進行中的第三期臨床試驗中可以看到正向結果，將安能得推進到第一線胰線癌治療及小細胞肺癌治療，原本以第二線用藥來治療胰線癌的安能得，在亞州地區之日本及中國大陸將陸續開始銷售，還有安能得產品有機會從胰線癌二線用藥變成胰線癌一線用藥及二線小細胞肺癌的機會，這是未來推動智擎營收大幅成長的另一大動能。

在PEP503併用化學放射療法臨床試驗方面，108年4月取得歐洲產品合格認證(CE Mark)，核准用於晚其軟組肉瘤病患治療；此外，智擎合作夥伴Nanobiotix於109年ASCO年會發表PEP503(Hansify)於頭頸部癌症的第一期臨床試驗擴展階段的正向數據。今年2月，PEP503（NBTXR3)單獨合併放射線治療或合併同步放射線治療與cetuximab(爾必得舒/Erbitux)標靶治療，用於不適合接受含鉑金類化療藥物(platinum-based)的同步化學放射線治療局部晚期頭頸癌病患，獲得美國FDA新藥快速審查資格，而目前在台灣執行的直腸癌及頭頸癌臨床試驗案皆加速收案中。此外，智擎公司積極地進行中國大陸地區授權活動，已洽談多家公司，並完成初步非機密性資料討論，有機會於2020年簽訂PEP503於中國大陸地區合作開發契約，這是未來智擎營收成長的另一大動能。

智擎也在積極評估引進新專案，加速擴大推動智擎的研發引擎，預計在今年底和明年有機會個引進一個新專案，建立公司完整的產品組合，同時也是為公司找到新的營收成長引擎，這是未來推動智擎營收成長的第三大動能。

(時報資訊)