錸寶(8104)今天舉行法說會，公司今年第2季毛利率大增，主要醫療、工控等產品需求拉升，由於疫情還充滿不確定性，加上5G需求，下半年看好醫療、5G網通及AIoT的需求，目前需求強勁，預期第3季營收比第2季有雙位數成長。但因為半導體熱度相當高，近期驅動IC缺貨，是目前的隱憂，但整體審慎樂觀。

錸寶第2季營收4.37億元，季增61.74％，年增10.17％，營業毛利1.17億元，季增3倍，年增2倍，毛利率26.77％，季增12.23個百分點、年增13.06個百分點，稅後淨利0.7億元，季增1446.14％，年增285.45％，每股盈餘1.04元。

執行長王鼎章表示，錸寶在2014年經過4年快速成長，2019年遭遇比較多挑戰，尤其主力產品穿戴式應用產品走下坡，加上2018年前PMOLED同業因應市場快速成長，在產能上增加投資。今年以來，健康醫療、工控應用比重增加，產品組合改善，加上產品、製程、成本優化，帶動毛利率及獲利提升。

在上半年產品組合方面，穿戴式裝置營收比重由2019年34％降至27％，工控產品應用由去年12％提高到21％，健康醫療由去年11％提升到16％，網通產品由去年16％降至10％。

展望下半年，王鼎章認為，穿戴式產品一直在走下坡，利潤又最差，但還是主要產品之一。今年疫情的刺激，導致全球行為模式改變，宅經濟、在家工作，都帶動相關需求上升。錸寶醫療產品主要應用在耳溫槍及血氧儀，因為現在全球疫情沒有趨緩，這兩項產品需求一直相當大，訂單能見度到年底。

白色家電及5G網通也是疫情帶動的動能，在家時間增加，家用咖啡機需求很旺，連非電動刮鬍刀都需要顯示器。而網通產品大部分是歐洲品牌，今年第2季歐美封城，產品延後推出，網通應用產品下降，但近期都開始進入量產，後續會增加，可說宅經濟讓整個顯示器市場變大變好。

(時報資訊)