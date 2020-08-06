受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局發布5縣市的大雨特報，雲林、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣有局部大雨發生的機率；並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

(中時新聞網)