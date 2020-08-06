午後雷雨又開炸 5縣市大雨特報、高屏發布大雷雨即時訊息 16:152020/08/06 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中南部五縣市發布大雨特報。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局發布5縣市的大雨特報，雲林、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣有局部大雨發生的機率；並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。 (中時新聞網) #發布 #5縣市 #大雨特報 #大雷雨即時訊息 #屏東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情又蠢動 8大場所須戴口罩 04:102020/08/06 生活新聞 《集中市場》外資急轉彎買超38億元 萬三關再進一步 15:232020/08/06 財經 Karencici紓壓「報復性進食、購物」曝狂買50件衣 11:532020/08/06 娛樂 搶3色中衛口罩！Yahoo奇摩購物今天開賣 各家懶人包出爐 08:532020/08/06 生活 1分鐘看世界》傳微軟出價9千億收購TikTok 臉書首次對川普祭刪文處置 12:542020/08/06 國際 保證雷到讓你懷疑人生！社會新鮮人最怕的職場地雷 11:232020/08/06 財經 創見推出高效DDR4-3200工業用記憶體模組 09:172020/08/06 財經 國際金價 衝破2,000美元 04:102020/08/06 財經要聞 自台離境返日港 再現2確診者 04:102020/08/06 生活新聞 宋楚瑜解決不了兩岸危機 04:102020/08/06 論壇廣場 生活熱門新聞 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 搶3色中衛口罩！Yahoo奇摩購物今天開賣 各家懶人包出爐 - 生活 羅霈穎超有錢卻住套房？網揭驚人好處 - 生活 當地人怒了！帶爸媽去台東4日遊沒半句好話 女兒氣炸「沒下次了」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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