《刻在你心底的名字》兩位男主角陳昊森、曾敬驊獲選本屆酷兒影展大使。（酷兒影展提供）

第七屆台灣國際酷兒影展即將於9月5日在台北、桃園、台中、台南四間新光影城熱鬧展開，呼應影展主題「酷兒・台灣」，本屆酷兒影展特別邀請細膩刻畫解嚴時期台灣同志面貌的國片《刻在你心底的名字》作為開幕片，也讓導演柳廣輝很開心：「終於可以讓大家看見這部最真誠的愛情故事！」期待將這個嘔心瀝血的史詩般作品搶先獻給酷兒影展觀眾一睹為快。

即將於9月30日正式上映的《刻在你心底的名字》，受邀為酷兒影展開幕片搶先放映。電影靈感緣起於導演柳廣輝高中時期的一段初戀，這份感情一直珍藏在他的心底，身為柳導高中同學的瞿友寧更是一路看在眼裡，心疼且同情他的苦戀，他鼓勵柳廣輝將這段回憶化成創作養份拍成電影，不僅兩肋插刀接下編劇工作，更一肩扛起監製責任，陪老友一起走過《刻在你心底的名字》製作歷程，完成了這部以解嚴時期為背景、對照台灣性別人權進程的史詩般的愛情電影。

「原本我以為我早就淡忘了當時的對象，沒想到一邊寫劇本，越寫心中情感越滿溢。」柳廣輝導演回憶著，並表示在拍攝《刻在你心底的名字》的過程中，他也從中獲得勇氣，決定要向媽媽與身邊的親友出櫃，對心愛的人不再有所保留。監製瞿友寧也感性地說：「去年同婚合法之後，社會上普遍覺得同志平權往前邁了很大一步。但我覺得同婚對同志們像是開了一扇門，還是有許多人需要更多勇氣才能走出心門，而《刻在你心底的名字》就是一部希望能帶給大家這股勇氣的電影。」

電影承載著許多自己的青春回憶，但柳廣輝更希望《刻在你心底的名字》能讓現今台灣社會更了解同志跟你我沒有什麼不同，都是會為愛心動與心痛的血肉之軀。瞿友寧也打趣補充：「我常說如果現在各國領袖能多一點不同的性別特質，展現多元、溫柔的力量，這個世界也許會變得更美好、紛爭更少。」兩人皆表示雖然《刻在》是以他們高中時期的經歷作靈感，但這不只是屬於某個族群或年代的故事，反而是一部通俗、浪漫並充滿愛的力量的電影，期待能在酷兒影展與正式上映後，能在戲院見到突破同溫層的觀眾來觀影，並將口碑傳出，透過電影能進行關於愛的對話，讓電影成為最好的溝通工具，和家人朋友彼此分享滿滿的感動。

《刻在你心底的名字》將於9月5日在台北新光影城替2020台灣國際酷兒影展揭開序幕，除了導演柳廣輝、監製瞿友寧，片中愛得虐心的陳昊森與曾敬驊CP，也會以史上最年輕與首度「雙蛋黃」影展大使之姿，一同出席開幕片放映與影迷近距離接觸。導演柳廣輝也感性催票：「有過刻骨銘心初戀的人一定要來重溫感動，沒有這樣深刻戀情的人更要看，也許你會在觀影過程中想起曾經錯過的人，更珍惜現在的緣分！」

第七屆台灣國際酷兒影展「酷兒・台灣」即將於9月5日至10月18日盛大展開，每週末六日在台北、桃園、台中、台南四地新光影城舉辦放映。酷兒影展套票現正於博客來售票網獨家熱賣中，四張套票優惠價800元，可搶先任選影展場次劃位。隨套票加贈市價1040元的「任性生活」套票禮（內含台灣製造 PLAY ＆ JOY 水性潤滑液50ml與隱形潤滑液膠囊一組）。更多影展訊息，敬請洽詢TIQFF台灣國際酷兒影展臉書與官方網站。

(中時 )