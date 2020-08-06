雖然美國總統川普在美國疫情擴散之初，對於戴口罩防疫一事不以為然，甚至屢次在無法保持適當間距的公共場所中仍未戴上口罩；不過，隨著疫情惡化加速，讓美國不論在新冠肺炎確診以及病歿人數上皆排名全球第一，疫情轉嚴峻不僅拖垮美國經濟復甦計畫，更讓川普連任出現危機，讓他不得不在公開場合戴口罩後，再次寫信給先前也不願戴口罩的支持者們，呼籲「愛國者應該要戴口罩」。

據《華盛頓時報》報導，川普3日透過競選團隊寄出一封標題為〈愛國者們戴口罩〉的電子郵件給支持者們，請求他們戴上口罩，並稱之將幫助我們「回到我們美國人生活方式」。

川普在信中說，「我也不喜歡戴口罩，口罩或許很好或者只是OK，或者很棒，但現在我不是要你要付出貢獻，只請你幫忙戴上口罩」。他表示，「我們在疫情之中將團結起來，我知道在我們之中人，仍有人對戴上口罩一事感到混亂，但我覺得這是我們無法保持社交間距時，所有人應該嘗試的方式」。

川普強調，在許多人受到恐怖的「中國病毒」衝擊之前，人人都珍惜正常的美式生活，而口罩正能讓我們盡快回到當時。他並強調自己的感受是，「我們已沒有什麼好失去的，必須盡可能獲取一切，其中包括了我們國家的下一章節，讓不論是學校或者商業回歸開放」。

(中時新聞網)