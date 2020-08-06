（動漫祭活動有四大主題豪華23景。圖／業者提供）

動漫界的暑假盛會「翻轉動漫祭．高雄場」，將於8月7日至9月7日，在夢時代購物中心8樓時代會館盛大登場！活動免費入場，超過300坪的展區，豪氣推出23座人氣動漫主題造景，並首次展出「Re:從零開始的異世界生活」和服雷姆、「刀劍神域GGO篇章」詩乃及「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」拉提娜1:1角色模型。除此之外，還推出角色限定福袋、單品下殺折扣和每日優惠活動，活動期間舉辦近10場粉絲見面會，讓動漫迷今年暑假，天天都精采。

夢時代舉辦為期32天的「翻轉動漫祭」，展出23座人氣動漫主題造景，將還原「關於我轉生變成史萊姆的這檔事」、「為了女兒，我說不定連魔王都能幹掉。」、「為美好的世界獻上祝福！」、「來自深淵-深沉靈魂的黎明」、「JOJO的奇妙冒險~黃金之風」、「Re:從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」、「微光的召喚師」、「鬼滅之刃」、「刀劍神域」、「工作細胞」、「約會大作戰」、「小企鵝波波」等13部作品場景，現場並特別打造「小企鵝波波」IG拍照框，想留下專屬紀念的粉絲，千萬別錯過。

開展首日，同步推出7款粉絲期待已久的限量主題福袋，最低4折起，每袋680元，粉絲即可擁有「夏目友人帳」、「鬼滅之刃」、「Re:從零開始的異世界生活」、「關於我轉生變成史萊姆的這檔事」、「刀劍神域」、「請問您今天要來點兔子嗎??」或「航海王」精美周邊商品，其中更包含高詢問度的貓咪老師絨毛造型毯、炭治郎LED木紋鐘、雷姆光柵鑰匙圈、史萊姆雙面翻轉抱枕及愛麗絲連帽頸枕等。夢時代表示，自8月7日至9月7日，持華南夢時代聯名卡在展區不限金額消費，即贈「動漫L夾」，滿1,500元再贈限量「名偵探柯南科學搜查展」邀請卡。另，祭出APP會員週週抽動漫限定好禮活動，觀展民眾有機會將最大獎「鬼滅之刃炭治郎日系羽織」帶回家！不僅如此，周末到展場還可試玩最新熱血 RPG 遊戲「FAIRY TAIL魔導少年」，超人氣實況主「小熊Yuniko」將於8月15日(六)蒞臨現場與玩家互動，歡迎喜愛魔導少年的粉絲一同共襄盛舉。

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