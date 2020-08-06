繼日本神戶市關閉官方TikTok帳戶後，琦玉縣、大阪府亦先後停用官方的TikTok帳戶，並叫停與TikTok日本營運商的合作協議。

日本經濟新聞報導，琦玉縣在2月開設官方TikTok帳號，計畫在6月用於宣傳活動，並因此與日本TikTok營運公司簽署合作協議。琦玉縣官方指，基於民眾對個人私隱安全等感到不安，因而在上月凍結有關合作協定，並停用官方TikTok帳戶。

大阪府則是在昨晚停用官方TikTok帳戶，該帳戶在4月開設，同樣作宣傳活動用途，主要涉及疫情資訊，並於上月21日與TikTok簽署合作協議。大阪當局指，由於有消息指TikTok在外交安全保障有疑慮，而中央政府回覆有關問題指「正留意美國與中國、還有個人私隱方面的動向」，在事態明確前，暫時凍結與TikTok的業務合作的協定。

至於最早披露停用官方TikTok帳戶的神戶市，是在5月開設帳戶，用作宣傳該市，以及在疫情期間供市民娛樂之用，並與日本TikTok營運公司ByteDance株式會社簽署合作協議。神戶市指，許多居民向當局表達對個人私隱的憂慮，故在8月3日停用官方帳戶，並指疑慮若消除，會視乎中央政府及其他都市動向，希望能重啟帳戶。

(工商 )