友霖生技(4166)宣布與大陸商丘賽諾雅藥業合作，將由商丘賽諾雅藥業代理經銷友霖開發製造的降血脂用藥Pitavastatin，雙方簽約後將開始進行大陸藥證申請。友霖表示，Pitavastatin是臺灣第一個成功挑戰原廠專利的品牌學名藥，除在臺灣、菲律賓、越南上市，預定2023年底在美國上市，透過此次合作，友霖海外市場將遍及美、中和東南亞等新興市場。

友霖指出，美國和中國是全球第一和第二大的藥品市場。據賽諾雅預估，大陸市場有300億人民幣(註1)，而根據IQVIA市場調研資料，美國每年降血脂用藥的市場有35.4億美金。因此友霖除了美國和持續擴大東南亞市場，也積極往中國開疆闢土；今年底前將分別於中國大陸和緬甸送件申請當地藥證，積極在海外布點，強化未來產品上市後推進動能。

友霖強調，公司已成功開發和生產多項505(b)(2)新藥，未來發展是要將自行開發生產的產品，積極拓展到海外市場。這次除了和商丘賽諾雅藥業合作Pitavastatin，也會尋求其它自行開發製造的產品在中國大陸上市的機會。商丘賽諾雅藥業過去多與歐洲製藥公司合作，此次因友霖的開發技術和製藥品質都是符合國際標準，受到肯定而促成合作。

商丘賽諾雅藥業是一家集研發、生產、銷售為一體的新型生物醫藥公司，總部及研發管理中心位於江蘇省蘇州生物醫藥產業園，致力於抗炎、兒科用藥、抗感染、心腦血管、神經系統、和疼痛領域的發展。

(工商 )