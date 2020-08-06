林逸欣7/24發行最新創作EP《想都沒想過》，同步展開全台巡迴演出，8月8日即將在高雄 LIVE WAREHOUSE 與台南創意產業園區開唱。她和家人感情非常好，安排巡演場次時，堅持一定要回到家鄉台南舉辦，就是希望爸媽免於舟車勞頓，能就近到場感受最新EP音樂沉浸式的演出氛圍。當天也是父親節，林逸欣說：「這場音樂會也是獻給爸爸的父親節禮物，希望安排的表演可以給爸爸一個驚喜！」

林逸欣回憶小時候，爸爸經常說走就走，帶一家人出遊，前往台南沿岸海邊玩水、散步遛狗，「長大後才知道是很珍貴的時光！」也因此對海情有獨鍾。EP同名主打歌〈想都沒想過〉MV，描述一段「想都沒想過就出發的旅行」，特別到水邊漫步與演奏小提琴，林逸欣開心表示：「在海邊就有心胸遼闊的感覺，好像回到小時候無憂無慮的樣子！」

為了捕捉天光，從凌晨五點開始長達17小時的外景拍攝，林逸欣幾乎面不改色，她笑說：「之前最高紀錄曾連續跨夜工作74小時，後來就學會如何分配體力。」而即便忙碌於工作拍攝，林逸欣仍然抽空打電話回家給爸媽，一整天「照三餐問候」打了三通電話，笑稱是：「從大學時期就養成的習慣了！」也透露爸媽是「浪漫派」，和家人之間都是「真情表白」，每天都會和對方說：「我愛你」，不希望因忙碌錯過陪伴的時間而後悔。

此外，每逢佳節或特別的日子，林逸欣更會想方設法給家人驚喜，曾精心策劃改變原定行程，無預警從台北偷偷南下回家，讓爸媽喜出望外！今年父親節，也將8/8台南場音樂會包裝成「禮物」邀請爸爸參與，與最親愛的家人分享熱愛的事物。

林逸欣推出EP同名主打歌〈想都沒想過〉MV。滾石唱片提供

林逸欣推出EP同名主打歌〈想都沒想過〉MV。滾石唱片提供

林逸欣推出EP同名主打歌〈想都沒想過〉MV。滾石唱片提供

林逸欣推出EP同名主打歌〈想都沒想過〉MV。滾石唱片提供

(中時 )