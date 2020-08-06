教育部109年度推動閱讀績優學校得獎名單，嘉義縣六嘉國中榮獲閱讀磐石獎，菁埔國小校長劉麗吟與網寮國小校長吳芊萱榮獲閱讀推手個人獎，教育處表示，一校、兩校長獲獎是一種肯定，未來將持續挹注資源投資閱讀，讓閱讀成為偏鄉孩子通往未來及開啟想像力的一扇窗。
六嘉國中位處偏鄉，雖資源缺乏，校方積極為孩子打造希望，期望透過閱讀的力量，擴展孩子的世界，特別的是，校方還以六腳名產「落花生」做為精神代表，將閱讀目標分為4階段，包含好事花生，鼓勵學生大量閱讀；花生滿路用來提升學習動機；落地生根鼓勵探究閱讀；以及妙筆生花，把閱讀推廣至社會議題，藉由方案推行，讓閱讀成為孩子生活的重要夥伴與養分。
劉麗吟不僅重視閱讀力的提升，也強調學生展演力與寫作力重要，透過閱讀力的提升，開啟孩子們的競爭力，劉麗吟說，閱讀是偏鄉孩子活出希望的機會，藉由閱讀將孩子的學習與生活融合、與世界接軌、與未來連結。
「知識就是力量」！吳芊萱相信，每打開一本書就是開啟通往新世界的一扇窗，唯有讓孩子親近閱讀，才能讓孩子的世界變得豐富、寬廣，也才能找到翻轉的機會！
(中時 )
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