時代力量前黨主席徐永明涉貪，北市議員黃郁芬、林穎孟5日宣布退黨，時力決策委員也宣布集體總辭，3周內選出主席。黃6日接受廣播專訪爆料，有總辭的決策委員竟馬上說要參選下屆決策委員及主席，選出一模一樣的人何必重選，不需要浪費黨務資源。

黃郁芬自詡，她過去是前立委兼恩人的顧立雄、以及立委林昶佐的助理，過去都和民進黨輔選工作相關，的確讓她感受到民進黨是個很大的政黨，但因覺得民進黨比較大、有包袱，台灣還需要比較多的小黨來變革。

黃郁芬表示，她跟林穎孟退黨非一時衝動，而是黨內的放話文化，喜歡修理特定人士，這也非首次發生，時力不能達到公開透明、兼容並蓄、取信於民這些價值，且她們連北市黨部的任何決策過程都無法參與。

「我當初就不認為徐永明適合當主席！」黃郁芬指出，徐要選主席時，她就有這樣想，但後來也有期待，不過此次決策委員總辭，稱3周內要改選，豈料就馬上有決策委員說要參選主席，還有地方黨工附和說希望選上，主席應是決策委員互推，結果總辭的決策委員就要參選下屆決策委員，她在黨內滿欣賞立委王婉諭、陳椒華、高市議員黃捷，但不希望她們在這組織文化下過得痛苦。

黃直言，北市議員林亮君當時退黨就有存在這些問題，此次徐永明涉貪跟黨工堅信的理想背道而馳，她第一時間就呼籲將徐的黨主席停權，加上司法上有無罪推定原則，原可止血，但為何祕書長陳志明就自行臆測說是借錢發薪水，忘了祕書長、發言人身分，這說法跟綠委蘇震清、前馬辦主任賴素如涉貪講得一樣，陳為幫最喜愛仰慕的徐緩頰，賠上整個時力，「非常不適任、醜態百出，辜負百萬人民支持！」

「黨內無數次因人設事、對人不對事！」她痛批，時力長期以特定個人少數意見為主，林亮君當時選主席時就親身經歷程序瑕疵不公，她也經常在有徐永明、祕書長、全台地方議員在內的群組反映，卻均遭已讀不回，那群組根本沒用，還有地方議員嗆她難怪被討厭，讓她滿難過，現在徐涉貪，黨又一片靜默。

黃還說，發生涉貪，代理黨主席邱顯智竟還跑到新竹輔選，過去不都說不能只為選票考量嗎？而她跟林穎孟被先報導要退黨，消息來源明顯就是黨中央不需要她們了，讓她們身心俱疲。至於是否加入民進黨或民眾黨？黃說，不在現在思考內。

(中時 )