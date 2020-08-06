市調機構DIGITIMES表示，2020年第二季伺服器出貨力道強勁，包括企業對雲端服務、線上遠距辦公協作等需求劇增，加上第一季出貨遞延，以及因應第二波疫情而提前備貨，實際出貨狀況優於4月預測，第二季伺服器出貨量季增27%、為455萬台。

但是DIGITIMES認為，第3季大型資料中心需求下降、企業客戶資本支出縮水，雖然臉書第三季需求比第二季成長15%，可是，第二季需求大增4成的微軟Azure，第三季將季減兩成，Google、Amazon季減也在15～20%，企業用伺服器品牌也季減1～2成間，讓第三季出貨量恐季減5.6%，不過2019年基期低，2020全年全球伺服器出貨可望比去年增加6.8%，突破1,600萬台。

DIGITIMES表示，2020年第3季全球伺服器出貨量往下，主要因為大型資料中心業者如微軟、Google、亞馬遜等，第2季強力拉貨而堆高庫存水位，另外，主攻企業市場的伺服器品牌業者戴爾、聯想、浪潮、Supermicro等業者，則受到中系、美系為首的企業客戶撙節資本支出，出貨量因而受到抑制。

今年第一季受疫情影響正常伺服器出貨進度，第二季伺服器出貨量反彈超乎預期，第三季則面臨小幅向下修正，但在2019年第1至3季基期低的對比下，DIGITIMES預期，今年前三季出貨量年成長達17%，第四季大型資料中心及企業用戶將再放緩拉貨速度，使全年全球伺服器出貨量年增幅縮小至7%左右。

(工商 )