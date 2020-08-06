遠傳friDay購物內部數據資料發現，8月開始，口罩、消毒清潔液等日常清潔防護商品關鍵字搜尋量再度急速暴增，較前一週大幅增加百倍，醫療用口罩更是一上架旋即搶購一空，原本穩定熱銷的醫療用口罩銷量也在短短5天較前一週瞬間翻倍成長。

全球新冠疫情持續延燒，台灣原本已達110天本土零確診案例，卻因為近期出現境外案例及感染源尚待釐清，讓民眾原本稍微放鬆的警戒心再度拉起警報。

指揮中心及專家學者近期紛紛再次呼籲民眾，在密閉空間務必要戴口罩，像是電影院、補習班、電梯、KTV等，並且保持社交距離、勤洗手。

遠傳friDay購物表示，目前站上隨時保持日常防疫商品貨量充足，尤其是口罩、乾洗手噴霧、消毒清潔液這類需定期補充的民生必備品。

除此之外，遠傳friDay購物也從數據資料發現，醫療用口罩因為政府徵收關係，常有不定期缺貨及出貨時間未知狀況，民眾都能理解且配合非常時期有非常作法，也因為如此，站上醫療用口罩訂單有近7成都是以3盒以上的大量囤貨方式選購。而近三個月(5~7月)相關商品的買氣中，以自動給皂機銷量持續升溫中，且較去年同期爆量近8成，可說是防疫時代熱銷商品的成長冠軍。

(工商 )