台北市勞動局今公布上半年勞動相關數據，勞動局局長陳信瑜表示，今年上半年台北市失業率較全國平均低，但無薪假備查家次已累積1,090家、影響人次1萬4,645人、資遣通報累計1萬6,950家次、2萬7,503人遭資遣、大量解僱通報亦達58家共2,799人。

勞動局今天公布今年上半年事業單位通報減班休息、資遣勞工及大量解僱家數及人數統計資料，與去年同期比較，顯示新冠肺炎疫情確實衝擊事業單位經營。

企業在經營困境時，資遣人力是最快速處理的手段，上半年資遣通報事業單位家次為1萬6,950家、資遣人數為2萬7,503人，較去年同期增加4,425家、9,744人，而且單看3月份就比去年同期增加46％。

通報大量解僱勞工之事業單位家數為58家，受影響勞工人數為2,799人，與去年同期比較則大幅增加了36家、2,328人。從行業別及人數觀之，其中住宿及餐飲業16家為大宗、批發及零售業14家次之。

至於無薪假的部分，經備查實施的企業中，以批發及零售業315家為最大宗，支援服務業（例如旅行社）156家次之，再者為專業、科學及技術服務業155家；人數則以住宿及餐飲業3,818人、批發及零售業2,976人、支援服務業2,067人位居前三名。

陳信瑜表示，一個勞工背後代表的是一個家庭，在此次疫情，政府不論是針對企業或勞工，都想方設法提供許多紓困方案，有些紓困措施目前還持續進行，呼籲事業單位與勞工善加利用提出申請，如果企業撐不住，也必須優先考慮勞工權益，提供完善的資遣條件，防制爭議發生，北市府會協助失業者申請失業給付與提供子女就學補助等措施。

(工商 )