日籍女學生、泰籍移工自台灣返國後，以及比利時籍工程師返國前，新冠肺炎篩檢皆呈現陽性，引發社會關注，擔憂國內社區是否已有潛在傳播鏈，另外有學者、醫界人士也建議應在入境時全面進行篩檢。不過，行政院長蘇貞昌今(6日)則是定調不普篩，對此，國民黨立委鄭正鈐則痛心地說，面對執政貪腐疫情，只做隔離是不夠的，應盡速普篩！

中央流行疫情指揮中心今表示，考量國際經驗、國內實證、傳播風險，並諮詢專家後，一致支持現行政策，目前並無實施入境者普篩必要。

指揮中心進一步表示，現行實施入境者居家檢疫國家，如我國及紐西蘭，疫情緩和且控制良好；反之，採取入境篩檢國家，如日本、泰國、冰島及香港等，疫情相對嚴重。況且，實施相關篩檢作業必須另行支應採檢、檢驗、防護裝備費用，以台灣近期每日平均1200名入境旅客估算，每日即須花費至少400至500萬元，成本高昂但效果並未優於現有策略。

對此，鄭正鈐今在臉書寫下，「民進黨全面執政下的貪腐，像極了疫情，表面上看似零星確診，實則早已存在社區感染的現實」、「面對執政貪腐疫情，只做隔離是不夠的，應盡速普篩，精準投藥，否則疫情一發不可收拾，恐將拖垮了台灣。」

另外，鄭正鈐也痛批，「民進黨政府全面執政以來，在人事上，毫無顧忌不斷酬庸，各類政府標案與資源，更是頻頻落在自己人手上。對照蔡英文頻喊的『升官發財，請走別路』、『清廉、勤政、愛鄉土』，更顯諷刺。」

(中時新聞網)