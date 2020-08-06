國光客運學生優惠。（業者提供）

為鼓勵學生結伴出遊，國光客運今日宣布，即起推出學生持三倍券購票優惠專案，長程路線享8折優惠。以台北台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，周一下午至周五上午優惠時段更划算，只要216元，約為高鐵全票價格三分之一，八折還可省下超過50元，足夠多點一套麥當勞紅白配1＋1組合餐。

受新冠肺炎疫情波及，今年暑假縮短為六周，新學期開學日為8月31日，剛好是19歲以下學生免費暢玩22家遊樂園優惠截止日。

國光客運營業課經理陳靖宜經理說，國旅熱潮中，家庭出遊多選擇自駕，客運業者受惠有限，持三倍券購票八折優惠瞄準青年學生，吸引同學揪團搭乘國道客運出遊，尤其是善加利用遊樂園免費入園等振興優惠措施，可以省下一筆費用。陳靖宜說，優惠時間持續到九月三十日，涵蓋各大學開學日，方便大學生以更經濟的方式返回學校。

陳靖宜表示，周一下午至周五上午，平日離峰優惠時段，國道高速公路交通流暢，景區與遊樂園不會人擠人，學生揪團出遊可節省荷包；近百條國光客運營運路線，除部分通勤短程路線之外，學生持任何一張三倍券購票，即可享有八折優惠。

國光客運特別推薦台中與嘉義兩天一夜小旅行，搭配安心旅遊自由行住宿補助1000元，以八折優惠價搭乘國光客運抵達當地後，兩地市區公車都有優惠措施。

前者是雙十優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元，嘉義市可持悠遊卡免費搭乘電動公車，方便串連高美濕地與檜意森活村等知名景點。

(中時 )