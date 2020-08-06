面板驅動IC廠聯詠第2季營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣4.2元。

聯詠下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。隨著系統單晶片與大尺寸驅動IC出貨同步成長，聯詠第2季營收186.1億元，季增10.18%，創歷史新高。

受惠較佳產品組合，聯詠第2季毛利率33.48%，較第1季拉升0.28個百分點，稅後淨利25.57億元，季增15.63%，每股純益4.2元。聯詠上半年稅後淨利47.677億元，年增16.44%，每股純益7.84元。

展望未來，聯詠總經理王守仁表示，宅經濟需求動能可望自第2季延伸到第3季，筆記型電腦、平板電腦與電競顯示器需求依然暢旺，電視也將步入傳統旺季，有助大尺寸驅動IC業務表現。

小尺寸驅動IC方面，王守仁說，手機市場需求自7月下旬開始逐漸恢復；其中，面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）需求特別強勁，第3季出貨會有不錯成長。

至於系統單晶片產品，王守仁說，第3季在電視控制晶片成長驅動下，整體系統單晶片產品將持續較第2季強勁成長。

聯詠7月在系統單晶片與驅動IC業務同步成長帶動下，營收攀高至67.43億元，月增15.2%，並改寫單月營收歷史新高紀錄。王守仁預期，整體第3季營收將達200億至206億元，將季增7.5%至10.7%，續創歷史新高。（編輯：張良知）1090806

(中央社)