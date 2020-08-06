德國知名運動服飾公司愛迪達公司（Adidas）表示，因大部分門市為了防疫關閉，第二季大幅虧損，但看好第三季獲利反彈。

愛迪達周四公布，第二季營業虧損為3.33億歐元（3.96億美元），較市場預估的虧損2.9億歐元更為惡化。營收較去年同期大減35%，為35.79億歐元，優於市場預估的33億歐元。

第二季虧損包括疫情相關支出約2.5億歐元，主要因庫存增加與提高壞帳準備，以及零售店與Reebok商標相關減值。

愛迪達第二季電商營收較去年同期大幅成長93%，且即使商店已重新開張，旗下92%的門市已恢復營運，但電商業績仍保持在非常高的水準。

該公司表示，第二季的中國營收持平，但當地5、6月營收都呈現2位數成長。

在未重啟大規模封鎖措施的假設下，該公司預估第三季營收將明顯改善，惟與2019年的水準相比，仍難逃中至高個位數的衰退。愛迪達預估本季營業利益介於6億～7億歐元，但拒絕提供全年展望。

(時報資訊)