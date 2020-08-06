台灣虎航與KKday攜手合作，6日推出首發微旅行，與連續蟬連米其林一星的大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴─大腕燒肉快閃店」，讓旅客在疫情期間無法出國，也能感受出國旅行的體驗，並在空中也能享受米其林美食。（陳麒全攝）

台虎董事長陳漢銘也特別一同上機與旅客同樂。（陳麒全攝）

台虎董事長陳漢銘也特別一同上機與旅客同樂。（陳麒全攝）

機上提供米其林一星的頂級燒肉，牛舌搭配法國白酒，並加碼贈送每名參與者未來台日邊境開放後，一年內效期的台灣虎航日本不限航點來回票1張，首賣當日馬上秒殺。

機上提供米其林一星的頂級燒肉，牛舌搭配法國白酒，並加碼贈送每名參與者未來台日邊境開放後，一年內效期的台灣虎航日本不限航點來回票1張，首賣當日馬上秒殺。

台灣虎航董事長陳漢銘（左）表示，台虎的「虎罩包」，除了印有台虎飛機形象圖騰的口罩，還有酒精消毒液、口罩收納夾及收納袋讓旅客受到最好的保護。（陳麒全攝）

由於新冠肺炎疫情影響，國外市場旅遊幾近停擺，各家航空公司搶攻的類出國旅行陸續登場，台灣虎航與KKday攜手合作，6日推出首發微旅行，與連續蟬連米其林一星的大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴─大腕燒肉快閃店」，讓旅客在疫情期間無法出國，也能感受出國旅行的體驗，並在空中也能享受米其林美食。

台灣虎航「微旅行」使用A320機型，180個座位只賣90個，採梅花座，每人新台幣8888元，上午10時20分起飛，下午2時降落，除了飛到台灣上空外，也要繞經日本九州領空，機上更提供米其林一星的頂級燒肉，牛舌搭配法國白酒，並加碼贈送每名參與者未來台日邊境開放後，一年內效期的台灣虎航日本不限航點來回票1張，首賣當日馬上秒殺。

從事壽險業的王先生特別與交往三年多的女朋友一同參加了台虎微旅行，他也偷偷計畫在飛機上向女友求婚，在台虎機組人員的協助與全機旅客的見證下，王先生在飛機上換上西裝，在三萬二千英呎的高空上，透過機上廣播向女友深情告白，並單膝下跪獻上戒指，求婚成功，也讓女友有難忘的求婚儀式。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，聽到民眾期待搭乘飛機再次飛上藍天，台虎推出的微旅行除了讓參加旅客可以在機上品嚐米其林饗宴外，還另外加贈了來回機票，充分滿足旅客在疫情後對旅遊的期待。此外，台虎也準備了「虎罩包」，除了印有台虎飛機形象圖騰的口罩，還有酒精消毒液、口罩收納夾及收納袋讓旅客受到最好的保護。目前虎航手上還有三、四個議題在籌劃中，很快的就會有新活動推出。

桃園國際機場公司總經理林祥生表示，這次能夠成行，仰賴機場CIQS各單位的配合，在不影響原有的出入境旅客的動線跟防疫的需求下，當然希望有多一點的航班，開放給民眾體驗微旅行。

(中時 )