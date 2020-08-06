本報6日報導，有讀者向本報爆料指出，中山大學教育研究所教授邱文彬2013年自行撤回《Judgment and Decision making》期刊的國際論文事件，作者並表示是因為資料遺失；但當時國外網站「Retraction Watch（撤稿觀察）」深入追查發現，該文的真正問題是「數據過於完美」，恐涉及捏造研究結果。本報向中山教研所查證後，教研所表示邱文彬因家庭因素不方便打攪；另共同作者、中山大學校長鄭英耀至截稿前仍未回應。

6日見報後中山大學來信說明，表示該事件是作者主動撤回，無涉學術倫理，皆可與期刊查證；此惡意爆料蓄意重傷、損害校譽，校方不排除採取法律行動。

中山大學來信指出，《Judgment and Decision making》期刊是極少數要求必須將資料檔公開給讀者的社會科學期刊，邱文彬主動撤回文章，是因為2013年有讀者向主编反映，資料檔中有幾個非主要變數有遺露值。主編通知通訊作者，由於未保留原始文件，無法重新輸入遺露值，以及更正當初應為輸入錯誤的數值，因此，通訊作者邱文彬教授主動撤回文章，以示負責。撤稿後，所有作者都沒有使用這篇文章於任何用途，文章撤回也與其他作者沒有任何關係。

中山大學教育所強調，學者若有重大問題，學術期刊的主編或出版社，定會告知學校、系所，要求說明或處理。邱教授後來其他研究論文獲JDM發表刊登，顯示他絕非有問題的作者。

(旺報 )