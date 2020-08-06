鄭男的右腳因手術留下多數傷疤。（程炳璋攝）

鄭男右腳後關節的手術傷疤明顯。（程炳璋攝）

鄭姓男子去年底因車禍導致罕見膝關節4條韌帶全毀，安南醫院骨科醫師方啟榮從同腳取健康韌帶，一次置換4條韌帶手術，成為安南醫院單腳換4條韌帶首例手術，患者半年來復健良好，已可自行走路。

24歲鄭姓男子去年底騎機車自摔，右腳關節疼痛，起初就醫感覺不嚴重，進一步檢查，卻發現是只有萬分之2發生機率的膝關節脫臼，需要更換4條韌帶。

這樣的手術，傳統需要從另一腳找出較不重要的健康韌帶，移置傷腳更換，不過此舉會讓患者在傷癒前，兩腳同時不良於行。即使挑同一腳的其他韌帶來換，也需要分次手術，影響患者復健。

安南醫院首次接獲罕見病例，骨科醫師方啟榮決定從鄭男受傷的右腳，取出4條健康韌帶更換，並1次完成手術。

方啟榮自找醫療文獻資料，並請教醫學界老師，1次完成10小時的手術，鄭男術後歷經7個月復健，傷勢復原狀況良好。

開放式膝關節脫臼合併十字韌帶、內外側復韌帶斷裂，發生機率十分罕見，鄭男的手術成功病例，成為台灣骨科手術重大成就之一。

(中時 )