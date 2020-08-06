陸美貿易戰自2018年7月開打以來，雙方從農業、金融市場以及科技產業都有所競爭，目前川普政府更把眼光放在包括TikTok、微信等大陸軟體企業，美方控訴這些陸企替北京當局蒐集資料，聲稱將擬定計畫對付。摩根士丹利研究報告提到，這些動作代表美方願意採用非關稅措施，降低國安問題與經濟威脅。

據《路透》報導，美國近期對TikTok採取各項行動，甚至讓美國科技巨頭微軟重啟收購TikTok的計畫。摩根士丹利最新研究報告指出，對於美國政府的非關稅打擊，不會因為換了個總統就停止，因為美國兩大黨的領袖都展現對北京當局的強烈態度，這也顯示美方在降低國安、經貿威脅之際，能採用關稅制裁以外的措施。

不過，報告也提到，北京當局面對新制裁手段，打算先穩定大陸就業市場，以及加快科技產業鏈自主化的腳步，例如促進半導體發展，加上北京當局也不太可能針對深入大陸供應鏈的跨國大型美企下重手，能採用的反制動作有限。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日宣布，美國政府將推動「乾淨網路」（Clean Network）計畫，試圖將在美國上市、有安全疑慮的大陸軟體，包括TikTok 和微信，列為「重大威脅」並移除，降低美國國安威脅。

(中時新聞網)