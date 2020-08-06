中橫便道梨山往返谷關仍管制通行，為解決梨山居民調解不便問題，台中市法制局與和平區調解委員會推動視訊調解，經法務部認可，6日上午舉辦記者會宣布啟動便民措施。未來雙方當事人同意，確認通訊設備穩定，即可透過網路連線梨山里辦公室及和平區調解會排解紛爭。

法制局長李善植去年至和平區座談，當地調解委員會主席鄒盛達反映，中橫便道雨季常因落石而封閉，梨山居民需繞道南投到台中，十分不便。鄒盛達說，曾有梨山居民為了趕上午10點調解，前一晚開車下山，夜宿區公所停車場，他獲知後相當不捨，建議開辦視訊調解。

法制局初步研議，認為視訊調解並不違反鄉鎮市調解條例，並制訂「視訊調解流程」，送法務部認可後，進一步協助和平區公所制訂作業規範。為使民眾了解視訊解相關流程，特別製作示範影片，藉由車禍案例，介紹梨山里辦公室及和平區調解會兩地網路遠距視訊調解。

法制局6日在和平區公所舉辦「視訊調解零距離、全國首創好便民」記者會，李善植、財政局長羅仙法、客委會主委江俊龍、和平區代理區長古志偉、台中地檢署主任檢察官楊仕正、和平區調解會主席鄒盛達皆到場共襄盛舉。

李善植表示，視訊調解為全國首創構想，因中橫便道管制通行，居民必須配合開放時段，若遇雨季或颱風道路交通中斷，民眾繞道南投而行，一趟約費時4小時之久，透過線上視訊方式進行調解，可解決交通問題。

「科技讓調解零距離！」鄒盛達特別感謝台中地方法院、法制局及和平區公所、代表會大家的努力，完成全國首創、六都第一的遠距視訊調解及法律效力確定，解決多年來和平區因幅員遼闊、交通不便所造成的困擾。

和平區長代理古志偉表示，去年和平區調解案件共23件，其中，梨山佔7件，約3成，未來梨山居民都可透過視訊調解，解決紛爭，減輕民眾交通上的負擔，也不會因民眾認為車程到法院還比較近而拒絕調解，居民感情更融洽。

(中時 )