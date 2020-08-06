台中靜宜大學邱姓女大生，日前搭乘台中客運304號公車，下車時遭公車門夾住頭部，突發事件讓邱女當時嚇壞！並向老師求助；影片曝光後被網友質疑是因為低頭滑手機才延誤下車。女大生6日發表聲明坦承自己看手機而耽擱下車時間，一時情緒衝動脫口「白痴司機」等語，向司機道歉！

邱姓女大生6日在Dcard發出聲明表示，「事情發生後，確實有受到驚嚇，先對於大家看到的我說「白痴司機」道歉，被夾到下車後司機給的反饋也確實欠佳因此有了比較情緒化的字眼，司機先生若對於此言論感到不適這邊跟您道歉，各位網友的指教我也都有收到，往後私下與人討論也會先考慮到會被公開的可能性。」

邱女指出，在與客運業者交涉的過程中，雙方都一直是很和緩的理性處理此事，發生事情後，寫信去客運業者那邊為的是反應她確實有受傷這件事與防夾設備的疑慮，並不存在她投訴司機這件事，因為知道自己也有責任。

邱女說，為何沒有馬上就刷卡下車？這個部分她自己是要負全責的，家裡確實有讓她擔憂的事情沒錯，所以畫面中看手機耽擱了時間也沒有注意到，也在這邊跟有拖到時間的乘客說聲抱歉。

外界傳出她收到5000元賠償金！邱女強調，「我沒有收到任何款項，更沒有所謂5000元賠償金」，不過非常感謝客運業者主動承諾要賠償醫藥費；最後她重申，從醫院回家後就都在休養，「感謝大家這麼關心，我自己會再反省」，對於網路上的言語攻擊、謾罵，希望人身攻擊可以告一段落，感謝大家。

(中時 )