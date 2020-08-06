政府推出「振興三倍券」，龍頭券商元大金亦瞄準以家扶基金會為首的7家社福團體推出「愛心三倍券」，不僅是金融業的創舉，更一次斥資1.2億投入，共計3萬3,334戶家庭，超過10萬戶受惠。

元大金在今年六月股東會時，即釋出在進行疫情捐助時，希望能加碼捐贈社福團體的構想，經過一個多月研議，決定以推出「愛心三倍券」的形式問世。元大金今日召開記者會宣布這項計畫，元大金及五大子公司的董總級高層全部到場，由金控總經理翁健親自主持，元大金將透過委任全家便利商店印製每張面額3000元的「振興經濟愛心卡」，捐贈給7個社福團體，包括家扶基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會及中華民國樂仁全人教育健康促進協會，總計3萬3334戶扶助家庭，超過10萬受助對象受惠。

元大金控總經理翁健表示，集團長期站在公益前線，希望作「有溫度」的企業，這次希望透過「振興經濟愛心卡」的捐贈，一來能讓受助的弱勢學童，在暑假沒有學校供應營養午餐的期間，能至便利商店換餐，減輕家庭負擔。

其次，受助家庭同步使用元大金所發放的這張3000元愛心卡，結合政府發放的「振興三倍券」一併使用，購買民生消費必需品，對受助家庭在購買力上可發揮更大乘數效果，希望元大金透過此次捐贈行動，產生大於1億元的加乘效應，能帶動更多企業與大眾一起伸出援手。

全家便利商店的通路據點排名全國第二大，元大金此次與全家攜手合作，受助族群在使用愛心卡時由於全家據點普遍，因此也有相當大的便利性。據了解，元大高達1.2億的愛心券發送規模，是全家與其他機構合作類似的專案規模最大的一次，對此全家指出，目前除了元大之外，沒有其他金融業者來接觸相關合作案這個合作案。

元大金捐助家扶基金會，迄今已超過10年，對此家扶基金會執行長何素秋指出，以往家扶捐贈一般都在數百萬元，這是家扶歷來接受捐贈金額規模最大的一筆，特別是自從疫情以來，家扶董事長趙犁民也指出，外界捐贈少了3成，但在外界縮手時，元大反而大舉加碼捐助，而且是家扶10多來所收到規模最大的一筆捐贈，希望元大的行動能對發出更多的號召力。

何素秋也盛讚，元大金投入對家扶的捐助，不僅慷慨，而且尊重受助者的實際需求；對此她回憶，多年前和元大進行合作時，在某一年的「幸福日」，元大金在詢問完家扶基金會所需要的物資幫助時，當時的元大文教基金會董事長杜麗莊，就親自帶著受捐助的小朋友們，到用品店買好的運動鞋等物品，而且還一個個現場試穿，讓家扶非常感動，也讓小朋友在面對同學們時，心理上不會因為沒有好的運動鞋穿而感到自卑。

趙犁民指出，今年1至5月捐款金額就比去年減少3成，但同時卻新增了3,087名需扶助的兒少，捐助金額減少但需要的兒少卻增加了，募款缺口因而擴大，希望在元大金大手筆帶動之後，有更多企業伸出援手。

(工商 )