看準後疫情時代餐飲業擁抱數位轉型的需求大幅提升，美食外送平台foodomo秉持著為餐飲商家創造最大商機的信念，推出「內用預約」新服務。「不只外送，更提供餐廳內用優惠」，foodomo與上千家餐廳合作，即日起至8月底前只要善用平台優惠，包準讓消費者走進餐廳吃美食的同時，也能享受到最高66％回饋好康，對於外食族來說，一個月最高將可省下萬元餐費。

foodomo執行長張鈾瑋表示，對於熱愛美食餐飲體驗的消費者，只要下載foodomo，不需要跨平台購買票券、或是致電餐廳預約，在APP內點選「預約內用」即可隨選自己喜愛的餐廳。自8/11起到8月底，消費者只要輸入「炫父88」優惠碼就可以享有預約內用服務美食88折，加上8月foodomo也推出「爸氣回饋專案」，不僅全平台給出每筆訂單LINE POINTS18%回饋、新用戶可獲得限量299元折100折價券，若使用富邦Ｊ卡結帳還能額外享有3%優惠，層層加碼最高可享66%回饋，等於變相打4折，超殺價格絕對震撼市場！就連麻膳堂等人氣餐廳也可以輕鬆預約，今年父親節邀請愛好美食的消費者，帶著饕客老爸免排隊享美食。

《2020全球消費者洞察報告》結果顯示，疫情期間有超過35%的消費者透過網路購買食品，然而在疫情趨緩後，其中86％的線上購物者仍繼續在網路購買食品。foodomo執行長張鈾瑋提出，可預期後疫情時代來臨，民眾選擇餐飲的習慣仍有大幅度改變，美食外送到家已成為許多用戶生活不可或缺的一部分。另外，外出用餐也因疫情趨緩出現睽違已久的人潮。

看準這波趨勢，foodomo早在幾個月前便積極開發「預約內用」服務，讓預約訂位不再是高端餐廳的專屬服務，透過最直覺的餐廳預約功能，迎接熱愛美食的消費者，重回餐廳實際享受最真實的美食體驗。foodomo 始終將「最貼心」的企業理念融入在每個推出的新服務中，感恩台灣餐飲店家為民眾提供如此多美食，期待透過獨家APP服務打造美食共榮圈，為消費者提供餐飲優惠省荷包並為合作餐廳創造人流以及提高內用客單價2倍的三贏局面。

預訂內用先卡位、免排隊 出門忘帶錢包也不怕，foodomo這樣領先業界獨家的「內用預約」服務，等於將消費者的美食生活圈全包了。除原本「外送」、「揪團」、只要地圖上有都可「跑腿代買」的功能外，更新增「預約內用」，消費者除了可以在家一鍵訂美食外，想要外出用餐又要面對尖峰用餐時段需要排隊等候的不便。只要打開foodomo APP，即可搜尋到方圓10公里內的餐廳，在餐前30分鐘預約，與三五好友聚餐不需要讓排隊、客滿狀況影響用餐心情，先預訂先付款，就算出門忘記帶錢包也不出糗。foodomo表示，「內用預約」服務開創美食外送新想像，除了貼心外送美食到你家，更讓優質的美食體驗掌握在手，全方位包覆美食生活圈。

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