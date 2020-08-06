台灣高鐵（2633）6日表示，為感謝購買回數票旅客的長期支持，特別推出限期優惠活動，自即日起，高鐵會員TGo購買回數票，且在9月到10月底前搭乘完畢，即可享有TGo會員點數三倍送優惠，單筆回數票價滿5,000元者，加碼再贈指定車次7折標準車廂對號座電子優惠券。

台灣高鐵提醒，高鐵回數票採「記名制」限持卡者本人使用，本次活動回饋指定車次電子優惠券，得不限區間、不限本人使用，旅客必須透過高鐵會員TGo專區購票，票價以標準車廂對號座全票票價7折計收，適用搭乘日期至12月30日止，疏運期間則不適用。

台灣高鐵表示，本次活動點數除可累積折抵高鐵票價外，也適用於全新推出的高鐵會員TGo「點數365」平台上兌換商品，平台網羅超過60個品牌、365項以上商品，高鐵會員TGo可隨時隨地利用手機進入高鐵會員TGo「點數365」平台，扣抵點數取得商品電子序號，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。

配合「防疫新生活」運動，台灣高鐵再次呼籲旅客，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩，以維護自身及其他旅客健康安全。

(工商 )