政府長期關注中共電磁脈衝攻擊能力，行政院國土辦主任黃俊泰表示，包括中華電信、台電、中油在內等涉及國家關鍵基礎設施單位，未來將強化電磁脈衝攻擊的防護，並納入演習項目。但黃俊泰否認演習對象是針對中共。

曾任國防部軍政副部長的林中斌，早在2007年擔任陸委會副主委期間，就曾提醒中共電磁脈衝，俗稱「點穴戰」的攻擊，黃俊泰表示，美國去年發布行政命令，要強化關鍵基礎設施對電磁脈衝抵禦能力，因此政府也展開相關評估。

黃俊泰表示，電磁脈衝早在十幾年前就廣獲重視，也持續是關鍵基礎設施的風險來源，所以跟隨美國行政命令，政府也強化相關防護能力。

由於電磁均循導線衝擊，所以未來將採不會產生電磁脈衝的素材如光纜等，以免電腦及電器設備受到衝擊。

至於何時舉行演習，黃俊泰表示，無法告知。對於演習對象是否為中共，黃俊泰則澄清，包括伊朗、北韓都有相關能力，只能說政府是進行相關防護，並非特定針對中共。

(中時 )