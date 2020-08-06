美國國務卿蓬佩奧宣佈擴大「乾淨網路」倡議，除了把大陸的TikTok與微信列為重大威脅之外，還要集中在5個領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用、乾淨雲儲存以及乾淨電纜清除所有與中國大陸有關的數位網路服務，幾乎所有與中國大陸有關的知名電信公司都將受到新措的影響。

《美國之音》報導，蓬佩奧指出，新的措施是對今年4月宣佈的5G網路《乾淨路徑倡議》的擴展。美國要確保中國大陸的電信運營商不與美國的電信網路連接在一起，因為這些公司對美國的國家安全構成威脅，因此不應提供來往於美國的國際電信服務。他與司法部長巴爾、國防部長艾斯培以及國土安全部代理部長沃爾夫，已同時敦促聯邦通訊委員會撤銷和終止中國電信和其他3家公司提供與美國往來的國際電信電報服務授權。

其次，美國也在採取行動把大陸的應用程式從美國的移動應用商店裡清除出去，以保護美國的個人和商業資訊不被大陸利用或是盜竊。他說，大陸的這些應用程式不只威脅到美國的隱私，也散佈病毒並傳播宣傳和虛假資訊。

蓬佩奧說，「乾淨應用」指的是防止華為和其他大陸智慧手機生產商預裝或下載最流行的美國應用程式或。因為「我們不希望各公司在華為侵犯人權或中共的監視機構中成為同謀」。

蓬佩奧宣佈的新政策第4項是不讓大陸公司參與美國的雲存儲業務，以保護美國人敏感的個人資訊和企業智慧財產權，例如保護新冠病毒疫苗研究，不被阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司運行的雲系統接觸到。國務院將與商務部和其他部門對此密切合作，限制大陸在美國的雲端服務。

在數位電纜部份，蓬佩奧表示，要確保把美國與國際互聯網聯繫起來的海底電纜不受北京滲透與收集情報。美國不能再允許華為海洋網路公司以遠低於其他公司的價格競標，使用大陸支持的海底技術把亞洲、太平洋、非洲和歐洲連接起來。

他最後還呼籲，「所有熱愛自由的國家和公司加入這個乾淨網路」。

(中時新聞網)