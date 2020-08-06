國民黨青工總會本月9日在高雄舉辦總會長交接典禮，新任會長由陳克威當選出任。（黃福其攝）

前總統馬英九今年6月27日出席故高雄市議長許崑源告別式時，當時媒體問他何時為高雄市長候選人李眉蓁助選，馬英九回應：「如果有需要，一定會。」隨著8月15日投票日逼近，國民黨大咖紛紛投入輔選，馬英九將9日星期天將首度南下高雄與黨籍候選人李眉蓁合體，在李眉蓁全國青年後援會成立大會授戰旗，14日再度赴高雄輔選，參加李眉蓁選前之夜造勢活動。

國民黨全國青工總會長本月1日完成改選，唯一參選的陳克威在532 位選舉人中，拿下354票，以66.54％投票率、100％得票率當選，將在8月9日下午於高雄市蓮潭會館舉辦新舊會長交接，除了22縣市青工會長之外，全國青工會代表共約600人與會。

由於李眉蓁曾任高雄市青工會長，國民黨青工總會近日已發動各縣市青工會成員向高雄的親友拉票，且特地在9日總會長交接典禮當天同時舉辦「李眉蓁全國青年後援會」成立大會，為李眉蓁造勢，並邀得馬英九、黨主席江啟臣到場，為李眉蓁親授戰旗。

據悉，新任青工會總會長陳克威與馬、江都有淵源，他在2000年連蕭配總統大選敗選後加入國民黨，曾參與國民黨青年團，擔任過北市議員王浩助理、馬英九競選黨主席辦公室幹部、台北市青工總會長，馬英九擔任黨主席時創立青年團，陳就是籌備委員。此外，江啟臣尚未進入政壇擔任行政院新聞局長、還任教東吳政治系時，陳克威就是東吳政研所碩士生，也是江的學生，雙方後來一直保持連繫。

知情人士說，雖然李眉蓁選情現居劣勢，不過黨中央及黨主席江啟臣仍積極規劃輔選，目前除了安排前主席朱立倫、新北市長侯友宜等縣市長及黨籍立委、議員等民代助選之外，也規劃馬英九輔選行為，原本李眉蓁競選總部成立時安排馬朱江都南下高雄，但當天馬英九另赴金門參加大膽島紀念大膽島戰役70周年活動，因此改排在9日參加李眉蓁全國青年後援會成立大會，將與江啟臣分別授戰旗給李眉蓁，朱立倫當天也會以影片為李眉蓁及青工會打氣。

此外、國民黨祕書長李乾龍昨天已再度進駐高雄，召開輔選會報，從組織、文宣及造勢各面向全力衝刺；黨主席江啟臣今天起也密集南下高雄輔選，下週選前最後一周打算天天在高雄，包括下周三在高雄召開行動中常會，集結黨內中常委之力，協助李眉蓁在最後關鍵拚出好成績。

陳克威說，李眉蓁是青工會的伙伴，也國民黨在高雄市長選舉，推出有史以來最年輕的人選，讓人耳目一新，希望在大家全力以赴下，爭取最好的成績。

(中時 )