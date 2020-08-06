盛唐中醫在台中頗富盛名，呂姓院長為前任台中市中醫師公會理事長，專治腫瘤、重症出名，其病患除前議長張宏年全家，還有前台中市長胡志強等政壇人士，6日再爆國民黨台中市黨部前主委陳明振的罹癌妻子，疑服用該診所自費中藥，檢出血中鉛；外傳逾30人使用含鉛中藥疑出現身體不適，對此衛生局說，診所查無硃砂，須釐清後才公佈。

台中市議員張彥彤全家疑服用盛唐中醫院長呂姓院長的自費藥粉鉛中毒，經台中市衛生局追查發現，呂坦承以硃砂入藥，卻辯稱藥商誤摻「偽硃砂」導致鉛中毒，中國附醫毒物科主任洪東榮指出，硃砂僅造成汞中毒，張家所服中藥粉送驗，最後驗出汞、鉛2種金屬；其中鉛濃度總含量15281ppm，超過法定含量30ppm的509倍，張宏年驗出血鉛濃度逾300微克，超標36倍以上。

台中榮總傳統醫學科主任蔡嘉一醫師說指出，硃砂有安神、清熱、鎮靜功效，但大多中醫師有很多藥可使用，不會用硃砂入藥，且硃砂在民國94年被禁止販售、99年正式列為禁藥，在市面已不易見到，但大陸並未列為禁藥，也有摻有雜質中藥粉流竄市面。

針對癌末患者會不會因重病下此禁藥，蔡嘉一表示，中藥金屬含量純屬藥物檢驗範圍，但在醫德上絕不容許使用有金屬含量的中藥粉。台中市衛生局食藥處指出，針對盛唐中醫案件，開設其門診患者藥粉檢驗收件處，逾百人來電及親自帶藥粉、湯劑或水藥藥材送驗。

(中時 )