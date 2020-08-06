智易(3596)今日舉辦法人說明會，總經理曾釗鵬表示，第三季營收相較第二季會有雙位數成長，今年全年則會力拚比去年好，但因為現在第四季還有變數存在，所以還看不準。

曾釗鵬表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，智易第一季大陸供應鏈確實受到到衝擊嚴重，但在第二季有改善，但因疫情還在全世界還延燒，目前看到的狀況有晶片交期變長，有些封測廠在東南亞，導致出貨運送有問題，多少有晶片缺貨情況，但智易有長期夥伴，影響比其他廠商好；至於歐美市場，智易將產品賣給零售商、電信商，其中零售商比較沒有影響，因主要多電商購物，需求上反而受到遠距需求帶動而增加，但需要電信人員裝機的產品出貨就多少受到影響。

就下半年營運來說，曾釗鵬表示，第三季營收有優於第二季，成長有雙位數成長，但整年度來看，疫情一下趨緩又蔓延，第四季需求一直都在變，變數太多看不清難以確定，但整體下半年優於上半年，但全年相較於去年，會努力比去年成長，但因為第四季仍沒把握，故無法肯定。

毛利率部分，曾釗鵬表示，智易第二季比第一季減少，主要是因為台幣升值，兩年智易除了大幅度提升營收，同時也在積極改善毛利，雖下半年毛利雖仍受匯率變動，但整個產品組合來看，仍舊樂觀看待。

產能規劃上，曾釗鵬表示，智易越南量產已一年，人工成本來看比大陸便宜，也沒有缺工問題，但網通產品來看，供應鏈在越南的還不夠完整，所以很多是在崑山廠準備後再運到越南廠，且越南生產還有關稅問題，會盡力去改善，讓越南產品較大陸更有競爭力，今年上半年越南和大陸廠區出貨比例為25~30%比70~75%。

(時報資訊)