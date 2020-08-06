聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會，第二季財報繳出亮眼成績，營收、淨利以及毛利率均創下歷史新高，總經理王守仁表示，第三季看到SoC、大尺寸Driver、TDDI IC等均會持續成長，聯詠第三季營收最高有機會挑戰雙位數成長。

展望第三季，王守仁表示，就大環境來說，現在各國政府穩控疫情，陸續有推出紓困計畫，刺激消費，力拚盡快恢復經濟正常運作，但中美關係緊張升溫，對於經濟反彈有不確定因素。

以聯詠各產線來說，大尺寸Driver預計在疫情衝擊關係下，居家辦公等宅經濟相關出貨維持暢旺水準，包括NB、平板、電競顯示器等；至於手機部分，從7月下旬需求會逐漸恢復，尤其是來自TDDI IC特別強勁，第三季會大幅度成長，且今年市占應該會有明顯增加。

至於車載部分，王守仁表示，第三季還是車載市場依舊低迷，還沒完全恢復，預計第四季有機會回溫。

聯詠第二季在SoC帶動下，營收、淨利寫下新高，聯詠第三季SoC持續樂觀，預期會比第二季有相當的成長。

聯詠第三季營收預估落在200~206億元、季成長7.5%~10.7%，毛利率落在31.5%~33.5%，營業利益率為15.5%~17.5%。

面對今年晶圓產能緊縮，王守仁表示，由於TDDI需求增加，晶圓產能確實會有比較緊張的況狀，尤其是8吋晶圓，聯詠也會和現在供應商積極爭取產能，如果有供應商有成本的調整的狀況，聯詠也會和客戶溝通，做出成本的調整，目前聯詠還是以8吋晶圓為主力，是否會因此轉移到12吋，還需要評估產品競爭力。

(時報資訊)