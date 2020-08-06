太陽能矽晶圓廠中美晶（5483）與砷化鎵廠宏捷科（8086）今天下午共同在櫃買中心舉行記者會，說明停牌原因！中美晶宣布入股宏捷科，成為宏捷科第1大法人股東。宏捷科今董事會通過，將發行私募普通股45000仟股，私募價格每股為77.7元，募資總額34.965億元。中美晶今天董事會亦通過，決議參與宏捷科私募現增案普通股，預計持有增資後股權22.53%，成為大股東。

中美晶子公司環球晶（6488）今年7月27日才宣布與交通大學正式簽約，共同合作成立「化合物半導體研究中心」，攜手研發第3代半導體材料，主要就是針對碳化矽（SiC）和氮化鎵進行技術開發，希望能加速建立台灣化合物半導體產業鏈。

推動中美晶入股宏捷科的背後推手就是中美晶名譽董事長盧明光，盧明光認為碳化矽和氮化鎵是非常具發展前景的半導體材料，在下一波產業5G、電動車等高功率發電、高頻率運用上是最關鍵的要素。世界各國都視碳化矽為國家戰略發展原料及技術，是重要的「戰略物資」，盧明光也呼籲政府，將第3代半導體發展列為國家科技政策，全力發展。

宏捷科在氮化鎵（GaN）具有一定地位，宏捷科7月營收2.81億元、月減1.2%，主要是手機市場微幅衰退，使得營收無法續創新高，不過，宏捷科今年的擴產計畫仍如期進行，預計新廠產能第4季中開出，目前月產能1.1萬-1.2萬片，預期年底可達1.5萬片。

中美晶集團以中美晶為控股公司，轉投資環球晶、兆遠(4944)及朋程(8255)等公司，主攻矽晶圓及車用電子領域，宏捷科則主攻砷化鎵晶圓代工，除PA之外，亦跨入車用及VCSEL領域。

氮化鎵能在高溫、高電壓環境運作，主要優勢在於高頻率元件。進入5G世代，對高頻率、高功率元件需求成長，市場對氮化鎵關注度直升，而最上游碳化矽（SiC）基板則被專家視為台灣5G供應鏈最後且關鍵的一塊拼圖。

碳化矽與氮化鎵同屬於第三代半導體材料，碳化矽在電壓600V及以上的高功率領域中具優勢，目前應用於新能源汽車與風力等產業。據研調單位報告，碳化矽電力電子器件市場至2023年將成長至14億美元。氮化鎵須長在碳化矽基板上，但目前碳化矽材料卻由Cree（科銳）等壟斷，包括美、德、日等國視碳化矽為戰略物資，由國家管制出口。

(時報資訊)