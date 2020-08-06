澎恰恰人生爭議不斷。

娛樂8點半》64歲綜藝大哥澎恰恰(澎哥)，縱橫演藝圈30餘載，影視歌三棲成績亮眼，多次問鼎金鐘獎，星路看似走得順遂，卻因「自慰光碟」案形象重挫，人生跌到谷底，近來又傳出遭黑道逼債輕生，現更宣布「破產」，坦言欠債2.4億，演藝生涯經歷大風大浪，堪比連續劇。

澎恰恰父親在他13歲時離家出走，媽媽獨自撫養4個小孩長大，家境貧困的他，做過球童、也到西餐廳當過歌手，而媽媽希望他能捧個鐵飯碗當公務員，因此他也如願考上了郵差。

當時他白天都郵差，晚上在西餐廳兼差唱歌，有星夢的他，因為外貌條件不符當時標準，只能先在歌廳做主持人兼職後台主任，尋求表演機會，不過29歲才入行的他，星路卻走得相當順遂，從歌廳、工地秀一路熬到電視節目。

之後被製作人王偉忠發掘，靠著《連環泡》，出道5年內就奪得金鐘獎最佳主持人，讓他在圈內地位和酬勞都直線飆升，除了主持外他也當演員、出唱片，甚至還幫江蕙等知名藝人寫過歌，多才多藝又人緣極佳，讓他演藝事業創高峰。

1999年他和徒弟許效舜以「鐵獅玉玲瓏」的組合爆紅，創下破8%的高收視率紀錄，至今無人能敵。據傳當時他每小時酬勞達20萬元，每月收入高達300萬元，他在戲劇或創作、歌唱領域皆表現亮眼，並曾拿下5座金鐘主持人獎，奠定他演藝圈大哥的地位。

澎恰恰曾爆出遭盧靚偷拍不雅光碟，重挫演藝事業。(圖／本報系資料照)

未料，卻在當紅之際爆發「自慰光碟事件」，2003年演員盧靚直指因長期遭澎恰恰騷擾，在租屋處裝針孔偷拍，想藉此得到金錢補償，她和叔叔盧照琴拿光碟威脅勒索，澎恰恰只好找歌手郭桂彬協調，反遭郭趁火打劫跟著威脅，讓澎恰恰前後共撒出4400多萬元。

隔年澎恰恰遭媒體爆料他被性愛光碟勒索，當時他否認，直到2005年再爆出性愛光碟將被公布，他才出面舉行記者會聲淚俱下坦承，最後盧靚、盧照琴、郭桂彬被依恐嚇、恐嚇取財、詐欺等罪，分別遭判刑2年、2年4個月、3年不等。

而這個事件讓他人生跌落谷底，更一度罹患憂鬱症，而他為了籌封口費，不僅花光積蓄，還向親朋好友借錢，傳出因此負債8千萬元，之後他又把重心轉向拍電影，沒想到票房不佳，也讓負債逐漸失控。

澎恰恰後來逐步復出，去年更受訪向盧靚致歉，希望兩人恩怨一筆勾銷，不過他這幾年仍有不少爭議事件，2013年 錄《超級夜總會》時，未先告知便對肢障歌手蔡義德潑水、砸雞蛋，當下蔡義德臉上笑容消失無蹤，他也遭觀眾罵翻，之後他出面道歉，2015年自導自演賀歲片《鐵獅玉玲瓏2》上映，卻因前導預告大開《賽德克•巴萊》電影玩笑，讓賽德克族抗議，他也為此7度道歉。

2017年日本女星西田惠里奈（Nana）曝光與白雲床照並爆料男方劈腿一事，感情糾紛引起熱議，事後她聲淚俱下道歉，表示知道爆料的行為不對、很糟糕，但當下已無法多思考，卻遭澎恰恰批「譁眾取寵」，引起爭議。

而6日他突然丟出震撼彈，承認過去幾年因為拍電影家產全無，欠下巨額債務2.4億，並宣布破產「人格破產、信用破產」，但已賣掉房產償還一半，希望能跟債權人協商，強調自己會面對，不會逃跑。

(中時新聞網)