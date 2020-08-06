新竹市長林智堅「設計力，請你幫幫忙」環島收集全台設計力行程，6日走訪國境之南屏東，在屏東縣長潘孟安帶領下，市府團隊參觀可可莊園，看見屏東可可青農職人的創意與設計力。林智堅並邀請大家參展10月1日至11日在新竹登場的2020台灣設計展，潘孟安也當場允諾，屆時將帶領縣府團隊交流，讓全台灣見識屏東的設計力。

潘孟安表示，屏東是農業縣市，隨著時代變遷，縣府團隊不斷思考如何讓過往的檳榔園轉型，讓農產更有產業發展、符合國際潮流。隨著不斷努力，逐漸發展出「咖啡、可可、黑豆」三黑產業。由可可加工製程的巧克力近年來屢獲國際大賽肯定，如今屏東可可在地栽種、加工包含烘培、篩選、水洗等13道工法，都在屏東一條龍作業，放眼全世界都是相當難得。今年台灣設計展移師新竹舉辦，一定會帶隊前往學習，讓屏東農產融合設計元素，讓全國民眾了解屏東農業設計力。

潘孟安指出，屏東縣的可可產業未來也將結合「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合可可周邊商品、農特產與生態教育展覽園區，台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來將逐步進行在地產業升級。透過多元經營模式，帶動周邊經濟效益活絡。

林智堅表示，屏東一直是新竹市的重要夥伴，去年展開五星學習之旅，率隊到屏東觀摩2019台灣燈會，感受屏東燈會驚奇打響「屏東品牌」；今年6月，潘縣長來到新竹，共同宣傳3倍券及國旅優惠「新竹屏東快樂遊」；即將在10月舉辦的台灣設計展，更是不能錯過屏東可可這項優質產業，從產地到餐桌，設計出不同風味的巧克力，從食材裡鑽研出最甜蜜的台灣品牌。

林智堅說，「2020台灣設計展」將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，展場總計兩公里長，含括所有新竹知名地標，包括城隍廟、新竹公園、影像博物館、美術館、隆恩圳、州圖等，「整座城市都是展場」，藉由設計力導入城市治理，不但讓公共建設具備美感與設計，也讓生活環境更友善、科技更加人性化、商品更有質感。

潘孟安與林智堅並共同邀請屏東鄉親，從10月1日至10月11日，一起「Check in新竹」，體驗幸福城市的設計美學，以及屏東可可的熱情洋溢！

(工商 )