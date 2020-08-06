國際美元續弱整理，台股續上攻，激勵新台幣走揚，但部份外資匯出現金股利，使得升勢受到壓抑，加上尾盤央行進場調節後，漲幅快速縮小，29.5元防線穩穩守住，終場收在29.503元兌1美元，升值0.3分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.08億美元。

外匯交易員指出，美股紅通通連動下，台股也強攻大漲111點，新台幣跟著升抵29.3元價位，外資雖小幅買超38億元，但由於消化領到的現金股利，在匯市偏買匯並匯出，未進一步衝抵29.2元價位，尾盤老大（央行）還是沒有放手，大幅調節後仍守住原防線。

外匯交易員認為，目前國際情勢延續7月以來的發展，包括新冠肺炎疫情、中美間關係等暫無新進度，市場靜待疫苗及治療藥物好消息。觀察目前外資方向也不明確，除消化現金股利匯出，也有新資金匯入，預料短線新台幣應是維持小區間整理格局居多。

(工商 )