近年各大商場轉型零售、餐飲、娛樂的複合性型態，帶動人潮與發展，儼然成為區域房市訴求的重點之一，房仲業者調查，全台15大購物中心周邊房價，近二年漲幅前四強就有三個位於桃竹地區，其中，中壢大江購物中心二年漲幅逾四成，同屬青埔商圈的華泰名品城漲幅12%居第三名，足見桃園青埔房市擺脫「鬼城」、房價回漲迅速。

台灣房屋根據全台15大購物中心以其周邊房價調查顯示，中壢大江購物中心、新北板橋車站購物中心、華泰名品城周邊房價分別以41%、17%、12%分居前三名，此外新竹巨城、台南南紡、高雄夢時代等也都有6～9%，反應出近年房價回升，特別在消費力強的桃園新竹，以及房價基期較低台南高雄，重劃區或消費力旺的商圈，力道更強。

尤其，近年隨著近年各項建設的青埔地區發展漸趨成熟，包含「華泰名品城3期」、「IKEA青埔旗艦店」、「國泰置地桃園」等各大型商業設施在過去一年多來陸續投入營運，青埔已躍升為南桃園商業及娛樂中樞，更帶動周邊房價快速上漲。

鄰近青埔的中壢大江購物中心周邊房價從2018年每坪18萬元，上漲至今年每坪25.4萬元，二年來漲幅遙遙領先各大購物中心，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，大江購物中心與青埔特區只有一橋之隔，愈來愈多人選擇在青埔周邊置產，過多成交多以中壢工業區、南園二路與忠褔商圈一帶中古屋為主，今年則有不少3字頭以上新成屋交屋，推升房價。

不過，相較於桃竹、南部各大購物中心周邊房價大漲，台北市區的寶麗廣場、微風廣場、美麗華百樂園等座落於台北市精華商圈或豪宅聚落的商場，房價普遍不如二年前，也反映近幾年來全台房價「台北盤整、台北以外強勢上漲」的格局

(工商 )