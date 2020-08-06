藉由封閉生態系之利，蘋果（Apple）裝置之間的互通性，向來都是生態系的特色，舉例來說iPhone、iPad、Mac 之間就可以利用AirDrop快速分享檔案、照片、連結等資訊。如今，歷經好一段時間的研發，Android系統終於也迎來了自有平台的「AirDrop」功能，也就是謠傳已久的Nearby Share功能，已正式向安卓手機推出，部分三星（Samsung）以及Google Pixel手機已可率先體驗。

Share links, photos and more with Nearby Share on Android

根據Google官方部落格說明，Nearby Share功能如今已向Android 6.0以上的設備推出，功能就跟蘋果平台中的AirDrop極為類似。支援Nearby Share功能的安卓設備，可以向對方傳送照片、影片、文件、網頁連結（link）等內容。當接收者收到通知，並且同意之後，就可以接收文件；當然接收者也可以選擇拒絕。

Nearby Share會自動選擇當下最佳的傳送方式，藉由藍牙、WebRTC或是P2P Wi-Fi的方式來傳送，即便在沒有連網的情況下，也可以運作。如果出國時還沒有購買到當地的連網方案，或者是為了節省旅費的目的沒有購買上網方案，也可在出國時盡情跟身邊的朋友透過Nearby Share分享所拍攝的美照。

Nearby Share提供使用者可以設定不同隱私程度的選擇，可以選擇呈現「隱藏」狀態，以免收到不在預期中的奇怪檔案或內容；也可選擇向部分聯絡人隱藏，或者是向所有聯絡人開放，讓啟用Nearby Share功能的聯絡人可以當你在鄰近位置時找到你的行動裝置。

目前部分三星以及Pixel手機是第一批可使用到Nearby Share功能的裝置，Google指出未來幾週之內將與合作夥伴共同努力，將此功能帶到更多的設備中。Google也計畫讓Nearby Share支援Chromebook，得以實現電腦與行動設備之間快速分享檔案的跨裝置工作使用需求。

順帶一提，不僅Google為Android系統打造了Nearby Share功能；大陸的小米、vivo、OPPO三大品牌之間也成立了互傳平台，要讓品牌之間的手機能夠快速分享檔案；華為、三星也自己打造了品牌內設備間快速分享的功能，功能上都與AirDrop十分類似。在Android平台推出了Nearby Share之後，跨品牌安卓設備間只要能支援這項功能，都能快速分享檔案、連結、照片與影片，讓分享變得更容易、更輕鬆，人跟人之間更沒有距離。

(科技)