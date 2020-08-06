日本防衛大臣河野太郎4日稱，日方謀求具備「對敵基地攻擊能力」，並不需要獲得南韓的理解。據韓聯社報導，南韓國防部副發言人文洪植6日對此表示，日本應當堅持履行「專守防衛」原則。

文洪植說，據他所知，日本堅持履行基於和平憲法的「專守防衛」原則。被問及韓日國防部門是否因河野太郎的發言採取外交措施時，文洪植說尚未就此採取任何措施。

分析指出，文洪植的上述發言委婉地批評河野太郎的言論有違反「專守防衛」原則之虞。據日本憲法規定的「專守防衛」原則，日本只有遭到攻擊才能行使防衛力量。

河野太郎4日在記者會上，被質疑日本更改防衛政策謀求攻擊敵軍基地能力沒有得到南韓、大陸等鄰國理解，他對此反問「防衛我國領土為什麼要徵得南韓諒解？」南韓國防部5日對河野太郎的言論表示，南韓政府堅持認為，在朝鮮半島有事時應該以美韓同盟為主予以應對。

所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。6月25日，河野太郎被問到日本放棄部署「陸基神盾」計畫，是否意味著想獲得先發制人攻擊能力的問題時，他表示，不排除各種可能性，靜待執政黨自民黨研議結果。

對於擁有該攻擊能力，不少看法擔心會脫離日本作為國策的專守防衛原則。日本政府的見解則是，即使按《日本國憲法》第9條也可對敵方基地進行攻擊。這是基於1956年時任首相鳩山一郎的答辯。鳩山當時指出「我認為憲法的宗旨不是坐以待斃」

(中時 )