澎恰恰破產聲明記者會。(陳俊吉攝)

資深藝人澎恰恰今(6日)早宣布破產，坦承自己因拍片需要資金跑去借錢，一共欠下2.4億鉅款，目前已還一半，尚有1.2億要還，但他不會閃躲，下週絕對會和債主積極協商。昔日紅極一時的知名主持人曹啟泰，過去也曾因為創業失敗，欠下高達1.6億債務，讓他花了整整5年時間，才終於把債務還清。

當年30歲的曹啟泰，演藝事業成功，意氣風發的他又大膽跨足婚顧相關行業，最終卻負債1.6億。回首這段還債歲月，曹啟泰說自己今天300萬、明天700萬，過著每天軋票趕3點半、想盡辦法借錢的日子，最高紀錄曾一天軋過1400萬支票，更坦言那時候站在陽台，家人最怕他會這樣跳下去。

在曹啟泰最缺錢的時候，他乾脆住進五星級飯店，接著把最大的20多位債主請來吃飯，並介紹大家互相認識，感謝這些他生命中的貴人，藉此讓這些追債的人沒逼得這麼緊，他也獲得喘息機會。

然而拖不是辦法，曹啟泰開始有計畫性地借錢，借了還，還了再借，從節目來賓、朋友老闆、員工家長都被他開口借過錢，加上自己積極工作賺錢，終於在5年內還清龐大債務，故事相當勵志。

(中時新聞網)