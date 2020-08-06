新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜建議入境普篩，但中央認為普篩沒用，台北市長柯文哲6日表示，有潛伏期不能保證進入台灣後不會感染別人，這是很複雜的公共衛生提目，不是用喊的。

侯友宜昨再次提出入境普篩，強調不只是他個人意見，也是許多專家學者共同意見，盼中央不要忽略這個聲音，以免發生第二波大攻擊，那就難免會有遺憾。

柯文哲今指出，這是專業題目，普篩要先講清楚，一般做檢查要先決定適應症和排除條件，要講清楚普篩是哪些人要做，比方說是在總人口裡面，整個社區都做或入境的每一個都做，這是醫學專業。

他說，入境每個都做有幾個問題，第一你每天要入境多少人？再來事實上已經被感染，但是在潛伏期，那時候做也是陰性，不能保證說進入台灣後不會感染別人，那意思就是說，無症狀的感染者有多少，還是有症狀才做？坦白講這是很複雜的公共衛生題目，這不是用喊的。

柯文哲接著對媒體說，所以，「你知道我的名言，愚人的問題......。」

此外，侯友宜談到，另一派學者擔心普篩是偽陰性，導致居家檢疫放鬆，「其實不盡然，不管做出來是什麼性，要全然在居家檢疫落實防疫」。

柯文哲對此回應，這種專業題目還是給專業回答，入境是不分青紅皂白都做，還是說要有症狀才做，他覺得這涉及專業，「像這個我就不會亂講」，這是專業題目。

(中時 )