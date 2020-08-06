彰源Q2稅後淨損0.1億元 17:062020/08/06 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼管大廠彰源(2030)Q2稅後淨損為0.1億元，每股稅後淨損為0.04元，累計稅後淨損為0.60億元，累計每股稅後淨損為0.21元。 (工商 ) #彰源 #稅後淨損 #每股 #不銹鋼管 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》外資續回頭 7月淨匯入近273億元 07:442020/08/06 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 18:022020/08/06 財經 中芯國際第二季淨利潤1.38億美元 年增超過六倍 17:312020/08/06 財經 熱門股－華擎 財報靚激勵漲停 04:102020/08/06 證券．權證 熱門股－長興 利多激勵創波段高 04:102020/08/06 證券．權證 業績傳捷報 信驊、精測吸睛 04:102020/08/06 證券．權證 《業績-其他電子》無塵室工程需求增 聖暉Q2每股賺5.36元 08:182020/08/06 財經 巴西優勢產業涵蓋面高 後市看俏 15:492020/08/06 財經 《業績-觀光》晶華Q2獲利 SARS以來近17年低點 15:572020/08/06 財經 交際費超限 不能改列其他費用 04:102020/08/06 金融．稅務 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 債市「恐慌指數」亮警訊 新債王：美股劇烈震盪期到了 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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