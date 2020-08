台灣大哥大、台塑企業旗下台塑汽車貨運公司6日宣布,結合五大企業合作夥伴及學術單位,正式簽署合作備忘錄,合攻工業及商用自駕車。

兩款媲美變形金剛柯博文的客、貨自駕車也正式亮相,由台塑汽車貨運的自駕車及合作團隊所研發的自駕車模組化系統,搭配台灣大提供5G核心的車聯網服務,以及未來可為企業用戶打造客製化的自駕車環境,共同開啟自駕車工業用及商用發展的能所不能,展現Made In Taiwan的驕傲。

橘白色車體的商用自駕車及藍黑色車體的工業、貨運自駕車在陽光照耀下顯得格外吸睛。台塑汽車貨運公司董事長陳勝光表示,台塑擁有無數車輛運輸服務經驗,此次與台灣大合作的兩款智能自駕車,配合在34公頃長庚養生文化村試行,將成為國內工業及商業用自駕車發展的領頭羊。

陳勝光表示,這兩款自駕車,都是由環保的油電混合車改裝而成,係由台灣頂尖的20人研究團隊,耗時四年進行研發,並在不同天候、路面與坡度,花費一年多的時間進行實車道路測試數千次,也包含在長庚養生村試行四個月,具備順暢行駛及穩定轉彎的性能,這套自駕系統更曾獲得「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」新創組亞軍,代表台灣的創新能量相當豐沛。

陳勝光指出,由於未來十年自駕車將快速普及,自動駕駛運輸服務包含「路端」、「雲端」以及「車、路、雲」之間的通訊整合,台塑汽車貨運著眼於此,與台灣大進行合作,共同推動台灣最大規模的5G工業用及商用自駕車生態系,包含產、學、新創界的合作夥伴,陣容龐大且完整。

台塑汽車貨運公司與台灣大打造的自駕客車用途相當多元,除了接駁、載貨等功能外,未來還可在車內設置行動辦公室,搭配台灣大myVideo、MyMusic等娛樂系統,透過5G技術,讓車上乘客可欣賞到4K、甚至8K高畫質的影視作品,還能真正聆聽到無損音質的音樂或歌曲。5G,讓自駕車不單只是交通工具,也能成為名符其實的行動辦公室與行動劇院,逐步實現商用發展的願景。

合作備忘錄中的核心團隊除了台塑汽車貨運和台灣大之外,還包括國眾電腦、大眾電腦、艾歐圖iAuto、明志科大、台灣大學。從網路科技到落地服務,自駕車承載由台灣自製的創新DNA,加上由外商諾基亞提供的C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)技術跨產業合作典範。

台灣大總經理林之晨表示,目前自駕車的應用大多是載客,但這次亮相的還有工業用的載貨自駕車,未來將用於工業廠區,運送具危險性的原物料,減少職災發生的可能性,並有效提升運輸效率及人員安全。

林之晨強調,台灣大提供5G通訊技術,以超高速、大頻寬、萬物互聯的網路服務,為車聯網提供網路串聯基礎,自駕車可以從雲端即時更新定位資訊及路況動態,大幅提升行車安全。除此,自駕車是實現5G新工業革命的第一步,未來還會有更多的新應用誕生,與台塑的5G自駕車合作案,正是助力開啟「Open Possible 能所不能」的第一個合作案。

值得一提的是,艾歐圖iAuto也已成為進駐AppWorks Accelerator #20 加速器的新創團隊,這也代表著台灣大「超5G策略」版圖持續擴大中。

林之晨也在6日揭示象徵台灣大與企業聯手的合作標誌-「?」,他表示,這個O與P合而為一的「?」logo,除了象徵「Open Possible」,開啟能所不能之外,更重要的是,這個logo更代表「Possible by Taiwan Mobile」、「Powered by Taiwan Mobile」、以及「Partnered with Taiwan Mobile」等三個台灣大與合作伙伴的重要關係。

未來台灣大將運用自身「超5G應用」優勢,助力各產業伙伴升級,台灣大就等同於蝙蝠俠最得力的助手阿福的角色,希望能協助台灣企業在世界舞台更加發光發熱。林之晨並預期,由台灣大與台塑汽車貨運合作的車聯網生態鏈,未來將進軍國際市場,並期待3~5年內可以實現。

台灣大在這次工業及商業用途自駕車合作案中,將提供5G專網、協助建置路側設備如路口號誌偵測系統,並與雲端平台整合,未來這套商業模式將擴及其他封閉場域的運輸,例如工業區、遊樂園,或是港口的接送服務,能為各項不同產業企業主打造客製化的自駕環境。

以這次與台塑合作的模式,未來自駕車可為長庚養生村長輩提供載客、運送物資等不同規劃路線、不同主題和形式、兼顧安全和穩定性的服務。這些服務,都是建構在台灣大協助建置5G專網、路側設備,再將路側設備、自駕車感應器與雲端平台整合,透過台灣大5G技術互相傳輸訊號。自駕車團隊目前也持續研發自駕車模組化系統,未來若企業主有需求,經評估後即可將車輛改裝成自駕運行模式。

長庚養生村管理部主任戴興業表示,由於養生村住宅的棟距大約1公里,其路面坡度有12度,對居住在不同棟的長者來說,要互相交流比較花時間,引進自駕車的目的,除了滿足長者們食衣住行各方面的載運需求,更重要的是能讓長者之間更容易增進彼此情感,串聯美好生活。

明志科大機械系教授黃道易表示,?志科大在自駕車生態系中負責車輛技術機電整合,團隊透過反覆調校、測試,打造出穩定、可靠、安全?自駕車,像工業用的貨車在未來能用於石化或高汙染產業,負責載貨工作,由於開啟自駕模式,能大幅減輕駕駛疲勞程度,且車輛一有問題時,也能馬上切換為手動,相當便利,也是目前台灣唯一能克服道路路面高低落差及上下坡度、顛簸路面的自駕車,並且時速可達40公里,路測已一年多的時間,不論平穩性和安全性都非常令人滿意。

艾歐圖iAuto總經理林明彥指出,在國際自駕運輸科技與產業標準尚未完全成熟之際,艾歐圖已於2019年「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」中,通過主辦方評審團(包含TUV、FEV、Arthur D Little等工程顧問公司)嚴格審驗,提供包含量化可靠度與安全性的自動駕駛運輸服務垂直整合,在全球27個強力團隊中,獲得第二名佳績。除自駕車車輛本體外,包含「路端」、「雲端」及「車、路、雲」之間的通訊整合,構成整套完整的自動駕駛運輸服務,台灣大5G能補足這幾塊拼圖。未來,艾歐圖科技將鏈結團隊,進行自駕商業車隊的虛實整合,調度模擬。

這兩款自駕車身上,都配備多個感測器,諸如GPS、毫米波雷達、光學雷達、影像辨識器等,可及時辨別路況,並將行駛過程中遇到的障礙物、號誌燈、標誌等資訊蒐集完後,上傳雲端平台,再藉由雲端平台判斷資訊後,回傳給自駕車,以便車輛在行駛時,做出即時分析與反應,共同成就「車、路、雲」無秒差的應用平台。相較於其他自駕車往往選擇在一般封閉且平坦的道路上測試,台灣大與台塑企業合作的自駕車,測試場域選在養生村,不僅難度極高,有上、下坡和轉彎路段,在半開放的空間裡,更不時會有長者、小孩及訪客車輛通行,自駕車能模擬更多不同的環境,累積更多大數據及自駕經驗,目前路側設備尚在養生村建置中,將盡快達成載客目標。

