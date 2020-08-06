新冠肺炎爆發以來，疫情不斷升溫，尤其許多國家不願意戴口罩，導致死亡人數不斷飆升，其中美國因為偏見等各種因素，人民大多不願意戴上口罩，導致確診人數高達483萬、死亡人數15.9萬，一名住在德州的79歲老翁，染病後於上個月逝世，妻子憤怒刊訃聞指政治人物、不戴口罩的居民害死她老公。

妻子憤怒刊登訃聞，指政客為了選票不重視生命(圖片取自/ Leo J. Vidal FB)

79歲的大衛（David Nagy）感染肺炎，上個月因為併發症病逝，妻子史黛西（Stacey Nagy）的情緒由悲傷轉為憤怒，她在德州傑佛遜郡的小報上刊登訃聞，表示「政客和德州人，都應該為了他們對疫情的反應、及拒絕戴口罩的行為，對大衛的死負責」，並怒嗆「願報應找上你們所有人」。

史黛西更在訃聞中批評，比起生命，政客只關心選票和聲望，她說家人都認為大衛根本沒必要死，「他們將大衛的死和其他無辜民眾的死，歸咎於川普、德州州長阿博特（Greg Abbott）、和其他政治人物，指責他們沒有認真看待這次大流行」。

尤其反對戴口罩的民眾根本就是「自私且無知」，雖然訃聞僅刊登在小報上，但很快就引起軒然大波，並且在網路上瘋傳。大衛從染病到病逝，家人都無法陪在他身邊，「大衛做了他該作的一切，但你們沒有」，德州目前確診人數48.1萬、死亡人數8149人，染病人數佔全美國第三名。

(中時新聞網)