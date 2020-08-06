伊朗半官方的法斯通訊社(Fars News)報導，美國海軍在青島港外不遠處，扣押了一艘正前往伊朗的船，該船載有用於冠狀病毒感染患者需要的氧氣濃縮器原料，主要是沸石(zeolite)。此事件的原因還不甚清楚，若此事為真，美國此舉可能會引發與中國大陸以及伊朗的糾紛。

伊朗海運公司Zist Tajhiz Danesh Pouya的首席執行長巴赫桑德·內賈德Peyman Bakhshandeh-Nejad，在星期三對法斯通訊社表示說：「幾天前，我們收到通知，說我們的船在中國青島港，被一艘美國軍艦扣押，理由是他們對我們運送的貨物有疑問，這令我與公司都相當震驚。」

他補充說：「這艘船上沒有沒什麼國際違禁品，而是一批生產製氧機，所需要的沸石，我們處境辛苦，從法國購買沸石，然後還要通過好幾個中間商，經數次轉手才能運回國內。」

他說，這艘船所載的沸石，是救命用品，是製作治療冠狀病毒患者，所需要的氧氣濃縮器，並補充說，該批貨物至少可生產4000~5,000具氧氣濃縮器，也就是治療4000~5000名患者的生命。

內賈德生氣的說，美國再怎麼制裁伊朗，也不該對伊朗的醫療衛生部門下手。

氧氣濃縮器是將空氣濃縮，然後去除氮氣，以將氧氣給純化的供氧氣設備，這樣就不必使用液化的鋼瓶純氧，成本也低的多。伊朗是在4月份，開始生產了這樣的供氧設備，由伊朗的民間公司所生產。

目前轉載此新聞的媒體仍不多，也未看到美國方面的說法。

(中時新聞網)